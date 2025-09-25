Головна Світ Економіка
Молочні товари із США витісняють українську продукцію на європейському ринку

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Молочні товари із США витісняють українську продукцію на європейському ринку
Українські виробники молочної продукції зіштовхнулися з падінням експорту та конкуренцією дешевих американських товарів на ринку ЄС
фото із відкритих джерел

Українські молочні виробники зіштовхнулися з падінням експорту та зростаючою конкуренцією з боку дешевих американських продуктів у ЄС

Через скорочення поставок українського масла, сухого молока та казеїну на зовнішні ринки виробництво цих продуктів стало збитковим. Американські молочні товари дешевші та витісняють українську продукцію на європейському ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію виробників молока.

В Україні падає експорт молочної продукції, що призводить до збитковості виробництва масла, сухого молока, казеїну та сирного продукту. 

«Ціни (на молоко-сировину) залишаються стабільними, оскільки станом на кінець вересня триває скорочення попиту на готову продукцію та починає скорочуватися попит на молоко-сировину з боку молокопереробних підприємств», – повідомив аналітик асоціації Георгій Кухалейшвілі. – «Підприємства працюють на склад в умовах призупинення експорту в ЄС, скорочення поставок в пострадянські країни, скорочення реалізації молочної продукції торгівельними мережами та зниження світових цін на біржові товари».

За його словами, в Європі знижуються ціни на вершкове масло та сухе молоко, а американське масло коштує 3,5 євро за кг – майже вдвічі дешевше, ніж продукція європейських виробників.

«Згідно новим торговельним домовленостям США та ЄС, європейці мають щороку купувати без мит до 20 тис. тонн американських молочних продуктів, у тому числі дешеве масло, яке представляє виклик для місцевих виробників», – повідомив експерт. – «Українським підприємствам з застарілою матеріально-технологічною базою складно конкурувати з американськими виробниками, яким вдається скорочувати виробничі витрати».

Експерт зазначив, що українським підприємствам з застарілою матеріально-технічною базою важко конкурувати з американськими, які знижують виробничі витрати. Наразі низький попит та падіння цін на біржові товари не дають підстав очікувати зростання цін на молоко-сировину в найближчі тижні.

«Взимку ймовірне певне зменшення обсягів надою в Україні та активізація попиту на свіжу молочну продукцію на внутрішньому ринку, що може посприяти стабілізації або певному підвищенню ціни на молоко-сировину в Україні», – розповів Кухалейшвілі. – «Однак, враховуючі низький попит та зниження цін на біржові товари малоймовірно очікувати ріст цін на молоко-сировину в найближчі тижні».

Нагадаємо, що Аргентина тимчасово обнулила експортні мита на сою, кукурудзу та соєві продукти, що створює серйозну конкуренцію для українських аграріїв на світових ринках. Тепер аргентинська продукція стає дешевшою та більш привабливою для покупців, що ставить українських експортерів у невигідне становище. Вони не можуть конкурувати з агресивною ціновою політикою Південної Америки, оскільки Аргентина є найбільшим у світі експортером соєвої олії та шроту і третім за обсягами постачальником кукурудзи.

Тимчасове скасування мита на зерно, олійні культури та похідні продукти діятиме до 31 жовтня або до моменту досягнення $7 млрд податкового послаблення. Це рішення може вплинути на обсяги українського експорту та створити додатковий тиск на внутрішній аграрний ринок. Аналітики відзначають, що українським компаніям доведеться переглядати стратегії продажів та шукати нові ринки збуту, щоб компенсувати втрати від підвищеної конкуренції з боку Аргентини.

