Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

До кінця року українців чекає сильне подорожчання основного продукту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
До кінця року українців чекає сильне подорожчання основного продукту
Аналітики попереджають, що у наступні місяці тенденція до зростання цін на хліб збережеться
фото з відкритих джерел

Експерти спрогнозували новий стрибок цін на хлібобулочні вироби

В Україні спостерігається стабільна тенденція щомісячного зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби, і, за прогнозами експертів, до кінця 2025 року подорожчання триватиме. Аналітики очікують, що підвищення вартості складе від 11 до 23% залежно від сорту продукції. Як інформує «Главком», про це розповіли в Національному науковому центру «Інститут аграрної економіки» в коментарі «Укрінформу».

Як зазначила співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Світлана Черемісіна, середнє щомісячне зростання цін на хлібобулочні вироби становить від 1 до 1,7%, український хлібобулочний ринок демонструє систематичне подорожчання, яке відбувається щомісяця.

Тож на кінець 2025 року пшеничний хліб вищого ґатунку може коштувати близько 63,5 грн за кілограм, що на 22,3% більше порівняно з поточними цінами. Пшеничний хліб першого ґатунку вартуватиме приблизно 49,6 грн/кг (+16,7%), житній хліб – близько 50,6 грн/кг (+12,1%), батон вагою 0,5 кг – 30,9 грн, що на 11,2% перевищує нинішні показники.

Черемісіна підкреслила, що врожай зернових не є вирішальним фактором для формування цін. Лише 20-25% зібраного зерна спрямовується на внутрішній ринок, тоді як основна частина йде на експорт. Основний тиск на кінцеву вартість продукції чинять інші фактори:

На початку року пшеничне борошно подорожчало на 4,3%, житнє – на 55,2%.

Ціни на бензин та дизельне пальне зросли на 6,7% та 6,9% відповідно.

Підприємства критично важливих галузей зобов’язані забезпечувати мінімальну зарплату співробітникам на рівні 20 тис. грн на місяць, що також відображається на ціні готової продукції.

Станом на 20 вересня українські супермаркети пропонують житній хліб Riga Бородинівський (300 грам) за середньою ціною 45,83 грн, що практично відповідає рівню цін у липні та серпні. Це свідчить, що наразі різкого подорожчання цього сорту поки що не відбулося.

Аналітики попереджають, що у наступні місяці тенденція до зростання цін на хліб збережеться, тому українцям варто готуватися до поступового збільшення витрат на хлібобулочні вироби.

Нагадаємо, що цього року в Україні зросли посівні площі під картоплею та підвищилася врожайність, однак ціни на гуртових ринках залишаються стабільними. За словами виконавчої директорки Української асоціації виробників картоплі Ольги Самойліченко, найкращий час для закупівлі картоплі – від кінця вересня до середини жовтня. Перші партії польської картоплі вже на українських ринках, що тисне на ціни вітчизняного врожаю.

У середині вересня в Києві спостерігається значна різниця в цінах на кавуни залежно від місця продажу. Тоді як у великих мережевих супермаркетах ціни суттєво знизились, на вуличних розкладках вони залишаються значно вищими.

На столичних ринках і в магазинах спостерігається нетипова ситуація з цінами на малину. Ціна на цю ягоду в Києві зросла до рекордних показників. 

Читайте також:

Теги: бензин ринок ціни зерно урожай хліб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Європі обмеження цін, так звані прайс-кепи, практично відсутні
Нові обмеження цін стимулюють балансування ринку та розвиток сонячної енергії – голова правління Асоціації сонячної енергетики
6 вересня, 13:37
Політик Денис Маслов каже, що представники бізнес-асоціацій і різних федерацій є лобістами і хочуть першими потрапити до Реєстру прозорості
Денис Маслов: В Україні лобізм часто асоціюють із корупцією. Однак це різні речі
8 вересня, 10:30
Є декілька порад, як убезпечити свої гроші при покупках в магазині
Як сходити в супермаркет та не потрапити в халепу: поради Держпродспоживслужби
22 серпня, 12:22
Для орендарівжитла та девелоперів зміниться правила у Польщі
Оренда житла в Польщі: що потрібно знати про нові правила
26 серпня, 10:24
Удар по російській нафтопереробці призвів до перебоїв у виробництві та експорті нафти
РФ продовжила заборону на експорт бензину
27 серпня, 22:00
Сирний продукт – дешевша альтернатива
Через здорожчання вітчизняних сирів українці масово переходять на сирний продукт
8 вересня, 09:49
Трохимець підкреслив, що прайс-кепи більше не виконують функцію тимчасового заходу, а стали інструментом політичних ігор на ринку
Ринку нема, поки є прайс-кепи: ціни тримає держава, а не попит і пропозиція – експерт
7 вересня, 16:03
В Україні розширюються площі яблуневих садів
Дешевих яблук в Україні вже не буде: яка причина
12 вересня, 14:18
Операційний директор компанії «Метінвест» Олександр Мироненко
Через безконтрольний експорт металобрухту Україна втрачає можливості для розвитку – СОО Метінвесту
17 вересня, 12:25

Особисті фінанси

До кінця року українців чекає сильне подорожчання основного продукту
До кінця року українців чекає сильне подорожчання основного продукту
Діти військових отримують державну підтримку: що передбачає закон у 2025 році
Діти військових отримують державну підтримку: що передбачає закон у 2025 році
Уряд перегляне прожитковий мінімум – Мінфін
Уряд перегляне прожитковий мінімум – Мінфін
Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись
Ціни на картоплю в Україні почали знижуватись
Уряд схвалив введення базової соціальної допомоги
Уряд схвалив введення базової соціальної допомоги
Медогляд, облаштування житла і дрова на зиму. Уряд запровадив нові послуги для ВПО
Медогляд, облаштування житла і дрова на зиму. Уряд запровадив нові послуги для ВПО

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua