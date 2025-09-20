До кінця року українців чекає сильне подорожчання основного продукту

Аналітики попереджають, що у наступні місяці тенденція до зростання цін на хліб збережеться

Експерти спрогнозували новий стрибок цін на хлібобулочні вироби

В Україні спостерігається стабільна тенденція щомісячного зростання цін на хліб та хлібобулочні вироби, і, за прогнозами експертів, до кінця 2025 року подорожчання триватиме. Аналітики очікують, що підвищення вартості складе від 11 до 23% залежно від сорту продукції. Як інформує «Главком», про це розповіли в Національному науковому центру «Інститут аграрної економіки» в коментарі «Укрінформу».

Як зазначила співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Світлана Черемісіна, середнє щомісячне зростання цін на хлібобулочні вироби становить від 1 до 1,7%, український хлібобулочний ринок демонструє систематичне подорожчання, яке відбувається щомісяця.

Тож на кінець 2025 року пшеничний хліб вищого ґатунку може коштувати близько 63,5 грн за кілограм, що на 22,3% більше порівняно з поточними цінами. Пшеничний хліб першого ґатунку вартуватиме приблизно 49,6 грн/кг (+16,7%), житній хліб – близько 50,6 грн/кг (+12,1%), батон вагою 0,5 кг – 30,9 грн, що на 11,2% перевищує нинішні показники.

Черемісіна підкреслила, що врожай зернових не є вирішальним фактором для формування цін. Лише 20-25% зібраного зерна спрямовується на внутрішній ринок, тоді як основна частина йде на експорт. Основний тиск на кінцеву вартість продукції чинять інші фактори:

На початку року пшеничне борошно подорожчало на 4,3%, житнє – на 55,2%.

Ціни на бензин та дизельне пальне зросли на 6,7% та 6,9% відповідно.

Підприємства критично важливих галузей зобов’язані забезпечувати мінімальну зарплату співробітникам на рівні 20 тис. грн на місяць, що також відображається на ціні готової продукції.

Станом на 20 вересня українські супермаркети пропонують житній хліб Riga Бородинівський (300 грам) за середньою ціною 45,83 грн, що практично відповідає рівню цін у липні та серпні. Це свідчить, що наразі різкого подорожчання цього сорту поки що не відбулося.

Аналітики попереджають, що у наступні місяці тенденція до зростання цін на хліб збережеться, тому українцям варто готуватися до поступового збільшення витрат на хлібобулочні вироби.

