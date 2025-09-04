Головна Гроші Бізнес
Центр Разумкова назвав рішення, яке допомогло Україні пройти серпень без відключень

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Завдяки рішенню НКРЕКП щодо прайс-кепів Україна пройшла кінець літа без відключень

Ситуація на енергоринку України покращується, а дефіцит електроенергії, який раніше спостерігався у багатьох містах, зараз значно зменшився. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Оце не тільки в Києві. В більшості міст країни не було таких великих проблем, як в минулому році. Тому що не було дефіциту потужності. А той дефіцит потужності, що існував, він покривався імпортом.

Це насамперед стосувалося і коли годин вечірніх. З 6-ї години вечора до 10-ї ми вимушені були імпортувати», – зазначив експерт.

За його словами, регуляторні зміни зробили імпорт електроенергії комерційно вигіднішим. «В принципі, НКРЕКП зробило багато в цьому році з точки зору регулювання. Треба подякувати, що вони змінили рівень прайс-кепів. Тому комерційно стало більш вигідно імпортувати електричну енергію», – пояснив Омельченко.

Раніше експерт енергетичної галузі Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп також заявив, що ціни на електроенергію для бізнесу в Україні є нижчими або співставними з середньоєвропейськими показниками. Про це заявив експерт енергетичної галузі Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп

