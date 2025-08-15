Ось як виглядає стійкість: донька Келлога порівняла соняшники з Україною

Рослини нагадують їй Україну, втому якої дехто може сплутати зі слабкістю

Донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога, очільниця гуманітарного фонду R.T. Weatherman Foundation Меган Моббс опублікувала поле соняхів та порівняла їх з Україною. Про це вона, як повідомляє «Главком», написала у соцмережі Х.

«Як і ці соняшники, Україна вистояла крізь шторми російської агресії – побита, пошрамована, але дозріваюча з рішучістю. Ось як виглядає стійкість. Не без слідів, а незламна. Готова до того, що буде далі», – написала Моббс у Х.

Донька Келлога поділилася, що нещодавно стояла на українському полі, коли соняшники почали в’янути.

«Коли я вперше побачила це, я подумала, що це означає, що вони вмирають. Але я зрозуміла, що це означає, що вони готові – їхнє насіння повне, загартоване сонцем, дощем і вітром, підготовлене до жнив. Це нагадує мені про дух України. Ззовні дехто може сплутати втому зі слабкістю. Вони бачать схилені голови й думають про поразку. Але цей тягар – це не капітуляція, це тягар витривалості. Це доказ багатьох сезонів, пережитих перед обличчям невпинного нападу», – зазначила Моббс.

Нагадаємо, російська окупаційна армія у ніч на 31 липня масовано атакувала Київ «шахедами». Донька Кіта Келлога відреагувала на обстріл.

Також донька спеціального представника президента США заявила, що нинішня позиція Дональда Трампа щодо війни в Україні нагадує історичний вибір між Вінстоном Черчиллем та Невіллом Чемберленом.