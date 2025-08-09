Головна Країна Політика
Зеленський після розмови з Макроном: Україні та Європі потрібні надійні основи безпеки

Зеленський після розмови з Макроном: Україні та Європі потрібні надійні основи безпеки
Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз, наголосив Зеленський
фото з відкритих джерел

Президенти України та Франції обговорили дипломатичну ситуацію

Президент України Володимир Зеленський поговорив з лідером Франції Емманюелем Макроном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву українського президента.

«Говорив із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Вдячний за підтримку. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації», – зауважив Зеленський.

За його словами, Україна, Франція та всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру.

«Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй», – підсумував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до нації, прокоментувавши інформацію щодо підготовки майбутньої мирної угоди та анонсованої зустрічі президента Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Глава держави підкреслив, що будь-які рішення, ухвалені без участі України, не матимуть сили.

За даними Bloomberg, Сполучені Штати та Росія хочуть домовитись щодо зупинки війни в Україні. Посадовці обох країн працюють над укладенням угоди щодо територій.

Західні експерти вважають, що президент США Дональд Трамп може потрапити у пастку російського диктатора під час переговорів. Вони нагадали, що є багато причин не довіряти Путіну, який може все ще грати у «стару гру».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Американський лідер також наголосив, що відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін» в рамках мирної угоди між Україною та Росією. «Йдеться про території, за які три з половиною роки точилися запеклі бої, забравши життя багатьох українців і росіян», – наголосив він.

Зі свого боку, помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі Путіна й Трампа. За його словами, Москва очікує, що наступна після Аляски зустріч Путіна і Трампа відбудеться в РФ.

Відзначимо, що зустріч Трампа та Путіна стала головною темою провідних світових ЗМІ. Новина миттєво з’явилася на перших шпальтах і в топових ефірах.

