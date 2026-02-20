Зелені й не коротші за 14 см: російські чиновники визначили «правильні» банани для населення

Росстандарт уперше в історії РФ затвердив державний стандарт для бананів, що ввозяться в країну

У Росії чиновники вирішили, що навіть банани мають відповідати державним нормам. Влада офіційно прописала вимоги до зовнішнього вигляду фруктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Відтепер кожен плід має відповідати жорстким критеріям кольору, розміру та навіть запаху, інакше він ризикує не потрапити на прилавки. Згідно з новим документом, який набуде чинності вже в березні 2026 року, російські чиновники визначили чіткий портрет «правильного» банана для населення. Нові стандарти закріпило федеральне агентство Росстандарт.

Отже, плоди повинні бути зеленими (тобто недостиглими) і мати довжину щонайменше 14 см. А при розрізанні банан має виділяти сік і мати легкий аромат огірка.

Банани, що не відповідають цим параметрам, можуть взагалі не допустити до продажу. Ввезення жовтих бананів забороняється.

Формально це пояснюють «контролем якості» та уніфікацією вимог до постачальників. Утім рішення вже викликало хвилю іронії. Користувачі соцмереж жартують, що поки економіка потерпає від санкцій та зростання цін, чиновники з лінійкою перевіряють довжину фруктів.

