Зелені й не коротші за 14 см: російські чиновники визначили «правильні» банани для населення

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Чиновники РФ намалювали портрет «ідеального» банана для росіян
Росстандарт уперше в історії РФ затвердив державний стандарт для бананів, що ввозяться в країну

У Росії чиновники вирішили, що навіть банани мають відповідати державним нормам. Влада офіційно прописала вимоги до зовнішнього вигляду фруктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Відтепер кожен плід має відповідати жорстким критеріям кольору, розміру та навіть запаху, інакше він ризикує не потрапити на прилавки. Згідно з новим документом, який набуде чинності вже в березні 2026 року, російські чиновники визначили чіткий портрет «правильного» банана для населення. Нові стандарти закріпило федеральне агентство Росстандарт. 

Отже, плоди повинні бути зеленими (тобто недостиглими) і мати довжину щонайменше 14 см. А при розрізанні банан має виділяти сік і мати легкий аромат огірка.

Банани, що не відповідають цим параметрам, можуть взагалі не допустити до продажу. Ввезення жовтих бананів забороняється.

Формально це пояснюють «контролем якості» та уніфікацією вимог до постачальників. Утім рішення вже викликало хвилю іронії. Користувачі соцмереж жартують, що поки економіка потерпає від санкцій та зростання цін, чиновники з лінійкою перевіряють довжину фруктів.

«Главком» писав, що в Україні стрімко зросли ціни на картоплю. Від початку тижня продукція подорожчала в середньому на 17% через скорочення запасів якісної картоплі у сховищах. Головною причиною подорожчання експерти називають поступове вичерпання запасів якісної продукції.

Наразі українські виробники пропонують картоплю в межах 7-14 грн за кілограм, залежно від якості, сорту та обсягів партії. У середньому це на 17% більше, ніж тижнем раніше.

 

