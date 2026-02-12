170 млн грн за пентхаус на Оболоні: чому елітне житло не знаходить покупця (фото)

Елітні квадратні метри шукають свого власника з вересня 2025 року

Вид історичний центр Києва та власний басейн: на Оболоні продається пентхаус за ціною палацу

На Оболонській набережній у Києві виставили на продаж трирівневий пентхаус вартість якого перевищує 170 млн грн. Попри елітний статус та панорамні види, об'єкт залишається на ринку ще з вересня 2025 року. «Главком» дізнався, за що просять такі космічні гроші.

Нерухомість у Києві під час воєнного стану демонструє дивовижні контрасти. Поки одні шукають доступне житло, на Оболоні пропонують квартиру за 170 958 765 грн (близько 501 тис. грн за кв. м). Ціна обумовлена локацією на першій лінії Дніпра та величезною площею у 340,9 кв. м. Варто врахувати, що трирівнева квартира продається без внутрішнього оздоблення. Опубліковані в оголошенні фото – це дизайнерська візуалізація, яка демонструє можливий вигляд інтер'єру після завершення ремонту та встановлення меблів.

Простір та краєвиди

Пентхаус загальною площею 340,9 кв. м розташований на дев’ятому поверсі будинку на першій лінії Оболонської набережної. Головна особливість житла – панорамні тераси площею 13,8 та 24,2 кв. м, з яких відкривається вид на Дніпро, парк «Наталка» та історичний центр Києва: від Києво-Печерської лаври до Андріївської церкви.

Краєвид з вікон квартири фото: lun.ua

Вид з вікна на парк «Наталка» та Оболонську набережну фото: lun.ua

Краєвид з вікна пентхауса фото: lun.ua

Три рівні та власний басейн

Житловий простір розділений на три рівні. На першому розташована вітальня з висотою стелі до 6 метрів та каміном, а також кухня-їдальня площею 40 кв. м із виходом на лоджію. Тут же розміщена майстер-спальня з окремою ванною кімнатою.

«Майстер-спальня» передбачає створення повністю автономної зони для господарів. Вона поєднує в собі не лише місце для сну, а й власну ванну кімнату та індивідуальну гардеробну, доступ до яких є лише з середини спальні. Це дозволяє мешканцям вмиватися та перевдягатися, не виходячи у загальний коридор, що забезпечує максимальну приватність.

Другий рівень відведено під кабінет, бібліотеку та господарські приміщення, серед яких пральня та кімната-холодильник.

На третьому рівні облаштована мансарда, ще одна спальня та дві панорамні тераси. Крім того, проєктом передбачено місце для приватного басейну.

Кімната на першому рівні квартири фото: lun.ua

Кухня фото: lun.ua

Ванна кімната у пентхаусі фото: lun.ua

Спальня фото: lun.ua

Одна з кімнат квартири фото: lun.ua

Ванна кімната у пентхаусі фото: lun.ua

Технологічне наповнення

Технічне оснащення квартири передбачає повну автономність. Пентхаус обладнано системою «розумний будинок», канальною вентиляцією та власною станцією очищення води. Окрім підключення до центральних мереж, у житлі встановлено індивідуальну систему опалення.

Статус об’єкта

Попри панорамні види на Дніпро та парк «Наталка», пентхаус має на низку критичних нюансів, які роблять продаж такого об'єкта під час війни надскладним завданням.

Вразливість конструкції. Велика площа скління та розташування на останньому поверсі в сучасних умовах є радше недоліком, ніж перевагою, через безпекові ризики.

Складність обслуговування. Наявність власного басейну на дев'ятому поверсі потребує специфічного технічного догляду та колосальних витрат на підтримку герметичності й фільтрації, що в майбутньому ляже на плечі власника.

Стан «під ремонт». Хоча на фото представлені візуалізації інтер’єру, об’єкт потребує масштабних інвестицій для завершення робіт. В умовах економічної невизначеності та тривалої війни покупці рідко готові вкладати мільйони в проєкти, що потребують тривалої реалізації.

Той факт, що оголошення про продаж не знімається вже пів року, лише підтверджує: запити на «ультра-люкс» сьогодні не збігаються з можливостями та пріоритетами навіть найзаможніших українців.

