Ціни на нафту підскочили через напруженість між США та Іраном

Нафта пішла вгору на тлі заяв президента США про відправку другої авіаносної ударної групи на Близький Схід

Найближчим часом представники США та Ірану мають провести наступний раунд переговорів про ядерну програму

Ціни на нафту зросли приблизно на 2% на тлі потенційних ризиків для поставок у разі ескалації напруженості між США та Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economic Times.

Так, ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на $1,52, або 2,2%, до $70,32 за барель. Нафта West Texas Intermediate подорожчала на $1,50, або майже 2,4%, до $65,46.

Водночас запаси нафти у двох великих світових нафтосховищах скоротилися, що свідчить про зростання попиту. «Напруга на Близькому Сході продовжує підтримувати ціни, хоча досі не було перебоїв у постачанні», – сказав аналітик UBS з нафти Джованні Стауново.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає низку військових заходів, попри те що Вашингтон і Тегеран готуються до відновлення переговорів, спрямованих на запобігання новому конфлікту.

«Хоча риторика часом залишається войовничою, принаймні на цей час немає ознак ескалації, і президент США вважає, що Іран в кінцевому підсумку захоче укласти угоду щодо своєї ядерної ракетної програми», – вважає аналітик PVM Oil Associates Тамас Варга.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає відправку другої авіаносної ударної групи на Близький Схід для підготовки до військових дій, якщо переговори з Іраном проваляться. Глава Білого дому висловив оптимізм стосовно дипломатичного шляху, стверджуючи, що Іран «дуже хоче укласти угоду», й через військову загрозу залучений набагато серйозніше, аніж під час попередніх переговорів.

До слова, наступний раунд переговорів між США та Іраном очікується найближчими днями. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що визнання права Тегерана на збагачення урану є ключовою умовою подальшого діалогу. За словами міністра, це питання має для Ірану не лише технічне, а й принципове значення.