Цінові обмеження штучно стримують ринок і створюють дефіцит – «Укргідроенерго»

Чинні прайс-кепи заважають ринку реагувати на попит і провокують дефіцит – «Укргідроенерго»

Чинні граничні ціни на ринку електроенергії штучно обмежують формування реальної вартості ресурсу і заважають нормальному функціонуванню енергосистеми в години пікового навантаження. Таку позицію висловила компанія «Укргідроенерго» у коментарі для ExPro.

У державній компанії позитивно оцінюють ініціативу НКРЕКП щодо перегляду прайс-кепів, зокрема – у вечірні години, коли попит на електроенергію найбільший.

«Позиція Товариства полягає в тому, що граничні ціни, або так звані «прайс-кепи», за своєю суттю не повинні штучно впливати на формування ринкових цін. Їхнє призначення – запобігати необґрунтованим ціновим стрибкам, а не обмежувати реальну вартість електричної енергії в умовах ринкового попиту та пропозиції», – заявили в «Укргідроенерго».

У компанії наголошують, що нинішній рівень прайс-кепів фактично блокує роботу ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку в пікові години. Це призводить до штучного дефіциту – генерація не зацікавлена покривати попит за заниженими цінами, а імпорт стає економічно невигідним.

«У критичні моменти дефіцит доводиться перекривати аварійною допомогою – це найдорожчий і нестабільний інструмент», – додають в компанії.

Також вказується, що перегляд граничних цін дозволить активніше залучати імпорт у години нестачі внутрішньої генерації.

«Це створить необхідні економічні стимули для збільшення обсягів імпорту в періоди, коли внутрішнє виробництво не може повністю задовольнити попит», – пояснили в «Укргідроенерго».

Раніше голова Підкомітету ВРУ з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб заявила, що підтримує ініціативу НКРЕКП щодо перегляду граничних цін у вечірні години.