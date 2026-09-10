Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Голова Фонду держмайна таємно побував на солеварні і зчинив скандал

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Голова Фонду держмайна таємно побував на солеварні і зчинив скандал
Наталуха розповів, як приїхав на підприємство без попередження
фото: Дмитро Наталуха/Facebook

Наталуха підрахував потенційні доходи солеварні від екскурсій

Голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха розповів про свій нещодавній візит до Дрогобицької солеварні на Львівщині, яку міська рада хоче передати у комунальну власність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Прочитав сьогодні новину про те, що сесія Дрогобицької міської ради підтримала звернення до керівництва держави та Фонду державного майна України щодо передачі місту «Дрогобицької солеварні». Серед основних причин – важливість цього питання для громади, факт того, що солеварня не має стратегічного значення для держави у виробництві солі, не приносить значних прибутків і має значний рівень зношеності основних фондів (в тому числі – аварійність сім з дев'яти пам’яток культури місцевого значення на території заводу), що ставить під загрозу збереження цінної історичної спадщини», – йдеться у дописі.

Голова Фонду держмайна таємно побував на солеварні і зчинив скандал фото 1

Наталуха розповів, що приїхав на підприємство без попередження, як звичайний турист, придбав екскурсію, каву та сувеніри. Під час трьох безготівкових оплат йому не пропонували фіскального чека. Коли ж він попросив чек самостійно, працівники, за словами Наталухи, занервували. «Це викликало якусь дивну нервозність і підозрілі погляди серед персоналу, але чек, або те, що можна так назвати, мені таки врешті видали. Це, скоріше, якийсь талон з генератора випадкових афірмацій», – додав він.

«З часом до мене приєднався мій приятель. Я поділився з ним цим курйозом і він завзято пішов до касира перевіряти мої слова на практиці. Отримавши на своє прохання такий самий паперовий аналог печива з передбаченням замість чека (йому теж довелося просити про це), він конкретизував що хотів би отримати саме «фіскальний чек». За касою почався непідробний ажіотаж і пролунало уточнення чи він не з податкової служби. На відповідь, що він – звичайнісінький громадянин України, якому касир за законом взагалі-то зобовʼязаний надати чек після розрахунку, було повідомлено що зараз підійде «старший», – зауважив голова Фонду держмайна.

Голова Фонду держмайна таємно побував на солеварні і зчинив скандал фото 2
фото: Дмитро Наталуха/Facebook
Голова Фонду держмайна таємно побував на солеварні і зчинив скандал фото 3
фото: Дмитро Наталуха/Facebook
Голова Фонду держмайна таємно побував на солеварні і зчинив скандал фото 4
фото: Дмитро Наталуха/Facebook

Зрештою чек видали, однак, як зазначив Наталуха, він був оформлений не на державне підприємство «Дрогобицька солеварня», а на ФОП Гаркушу Л. О. Посадовець припустив, що через приватного підприємця може проходити частина коштів від продажу товарів і послуг на території солеварні. Точні обсяги доходів, за його словами, мають встановити під час аудиту.

Голова Фонду держмайна таємно побував на солеварні і зчинив скандал фото 5
фото: Дмитро Наталуха/Facebook

Наталуха також звернув увагу на потенційні доходи солеварні від екскурсій. За його підрахунками, за вартості квитка 150 грн і середньої групи у 35 людей чотири екскурсії на день можуть приносити близько 21 тис. грн. Водночас, посилаючись на дані Львівської ОВА про понад 9,4 тис. відвідувачів за перше півріччя 2025 року, він оцінив річний дохід від квитків приблизно у 2,5-4,5 млн грн. Додатковим джерелом надходжень, за його словами, є продаж кави, сувенірів та іншої продукції.

«Наразі я хочу запевнити всіх, кому небайдужа доля Дрогобицької Солеварні – на цьому етапі у Фонду є лише дві конкретні цілі: отримати повне і всеохопне розуміння внутрішніх процесів і діяльності комплексу, щоб зважено визначити яка модель і форма власності буде найбільш корисною солеварні для її трансформації у справжню перлину не лише міста чи регіону, але і всієї країни. Все інше – спекуляції», – підсумував Наталуха.

До слова, Фонд державного майна України упродовж серпня провів 43 успішні приватизаційні онлайн-аукціони. Загальна сума переможних пропозицій сягнула 257,8 млн грн, тоді як стартова вартість усіх виставлених об'єктів становила лише 79,4 млн грн.

Читайте також:

Теги: Львівщина приватизація Дмитро Наталуха

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фонд державного майна України відзначає 35 років роботи
Спочатку Фонд держмайна, потім – Незалежність. Казус, якому виповнюється 35 років Історія
19 серпня, 20:20
Матір повністю визнала провину, запевнила, що вже провела з донькою виховну розмову
На Львівщині матір оштрафували через вагітність її 16-річної доньки
13 серпня, 05:21
Готель ексохоронця Януковича у Буковелі буде виставлено на продаж
Держава виставить на продаж готель ексохоронця Януковича у Буковелі
14 серпня, 17:32
Коментар під дописом про прапор дійшов до СБУ
Українка залишила різкий коментар під дописом про прапор. Сільрада поскаржилася СБУ
26 серпня, 13:20
Талановитим школярам в Україні передбачають додаткові стимули для навчання
Львівщина передбачила мільйон гривень для талановитих школярів, але є нюанс
28 серпня, 11:20
У Самборі поліцейський за кермом BMW на смерть збив 59-річного велосипедиста
На Львівщині поліцейський на BMW на смерть збив велосипедиста
29 серпня, 11:57
У Львові через вибух акумулятора спалахнула квартира
Вночі у Львові пролунав вибух, сталася пожежа
15 серпня, 09:11
Унаслідок аварії загинув Сергій Скобилко
У Львівській області на шахті стався обвал породи: загинув працівник
27 серпня, 15:52
Жидачівський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів №3 імені Омеляна Партицького – лідер рейтингу шкіл Львівської області за результатами НМТ-2026
Названо найкращі школи Львівської області за результатами НМТ-2026: рейтинг
7 вересня, 14:59

Бізнес

Глава уряду анонсував пільгове кредитування для бізнесу, який постраждав від атак РФ
Глава уряду анонсував пільгове кредитування для бізнесу, який постраждав від атак РФ
Голова Фонду держмайна таємно побував на солеварні і зчинив скандал
Голова Фонду держмайна таємно побував на солеварні і зчинив скандал
Випуск сталі в Україні обвалився на 57%: гірші показники були лише у 2022 році
Випуск сталі в Україні обвалився на 57%: гірші показники були лише у 2022 році
Уряд має перезапустити промислову політику та розширити підтримку великих виробництв – ICC Ukraine
Уряд має перезапустити промислову політику та розширити підтримку великих виробництв – ICC Ukraine
Росія знищує українську металургію, і посилює свої позиції на ринку ЄС – ЗМІ
Росія знищує українську металургію, і посилює свої позиції на ринку ЄС – ЗМІ
Відомий торговельний центр у Миколаєві призупинив роботу після влучання дрона
Відомий торговельний центр у Миколаєві призупинив роботу після влучання дрона

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Екоактивісти у Німеччині подали до суду через проєкт із «Росатомом»
Сьогодні, 12:23
Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua