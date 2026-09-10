Голова Фонду держмайна таємно побував на солеварні і зчинив скандал

Наталуха підрахував потенційні доходи солеварні від екскурсій

Голова Фонду державного майна України Дмитро Наталуха розповів про свій нещодавній візит до Дрогобицької солеварні на Львівщині, яку міська рада хоче передати у комунальну власність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Прочитав сьогодні новину про те, що сесія Дрогобицької міської ради підтримала звернення до керівництва держави та Фонду державного майна України щодо передачі місту «Дрогобицької солеварні». Серед основних причин – важливість цього питання для громади, факт того, що солеварня не має стратегічного значення для держави у виробництві солі, не приносить значних прибутків і має значний рівень зношеності основних фондів (в тому числі – аварійність сім з дев'яти пам’яток культури місцевого значення на території заводу), що ставить під загрозу збереження цінної історичної спадщини», – йдеться у дописі.

Наталуха розповів, що приїхав на підприємство без попередження, як звичайний турист, придбав екскурсію, каву та сувеніри. Під час трьох безготівкових оплат йому не пропонували фіскального чека. Коли ж він попросив чек самостійно, працівники, за словами Наталухи, занервували. «Це викликало якусь дивну нервозність і підозрілі погляди серед персоналу, але чек, або те, що можна так назвати, мені таки врешті видали. Це, скоріше, якийсь талон з генератора випадкових афірмацій», – додав він.

«З часом до мене приєднався мій приятель. Я поділився з ним цим курйозом і він завзято пішов до касира перевіряти мої слова на практиці. Отримавши на своє прохання такий самий паперовий аналог печива з передбаченням замість чека (йому теж довелося просити про це), він конкретизував що хотів би отримати саме «фіскальний чек». За касою почався непідробний ажіотаж і пролунало уточнення чи він не з податкової служби. На відповідь, що він – звичайнісінький громадянин України, якому касир за законом взагалі-то зобовʼязаний надати чек після розрахунку, було повідомлено що зараз підійде «старший», – зауважив голова Фонду держмайна.

фото: Дмитро Наталуха/Facebook

фото: Дмитро Наталуха/Facebook

фото: Дмитро Наталуха/Facebook

Зрештою чек видали, однак, як зазначив Наталуха, він був оформлений не на державне підприємство «Дрогобицька солеварня», а на ФОП Гаркушу Л. О. Посадовець припустив, що через приватного підприємця може проходити частина коштів від продажу товарів і послуг на території солеварні. Точні обсяги доходів, за його словами, мають встановити під час аудиту.

фото: Дмитро Наталуха/Facebook

Наталуха також звернув увагу на потенційні доходи солеварні від екскурсій. За його підрахунками, за вартості квитка 150 грн і середньої групи у 35 людей чотири екскурсії на день можуть приносити близько 21 тис. грн. Водночас, посилаючись на дані Львівської ОВА про понад 9,4 тис. відвідувачів за перше півріччя 2025 року, він оцінив річний дохід від квитків приблизно у 2,5-4,5 млн грн. Додатковим джерелом надходжень, за його словами, є продаж кави, сувенірів та іншої продукції.

«Наразі я хочу запевнити всіх, кому небайдужа доля Дрогобицької Солеварні – на цьому етапі у Фонду є лише дві конкретні цілі: отримати повне і всеохопне розуміння внутрішніх процесів і діяльності комплексу, щоб зважено визначити яка модель і форма власності буде найбільш корисною солеварні для її трансформації у справжню перлину не лише міста чи регіону, але і всієї країни. Все інше – спекуляції», – підсумував Наталуха.

До слова, Фонд державного майна України упродовж серпня провів 43 успішні приватизаційні онлайн-аукціони. Загальна сума переможних пропозицій сягнула 257,8 млн грн, тоді як стартова вартість усіх виставлених об'єктів становила лише 79,4 млн грн.