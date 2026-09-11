Нардеп повідомив, скільки великих підприємств Київщини скоротили роботу через удари РФ

Горбенко: Першочергова ціль ворога – це крупні підприємства

До 50% великих підприємств Київщини скоротили свою роботу через російські удари. Про це у коментарі «Главкому» зауважив народний депутат Руслан Горбенко.

«Першочергова ціль ворога – це крупні підприємства», – сказав Горбенко.

Нардеп додав, що точну статистику щодо підприємств, які були змушені скоротити роботу або закритися через російські атаки, варто уточнювати у начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Нагадаємо, що через російські удари по складах і розподільчих центрах торговельні мережі почали перебудовувати логістику, розосереджувати запаси та активніше використовувати прямі поставки від виробників. У частині магазинів покупці вже зіткнулися з тимчасовою відсутністю окремих товарів, однак системного дефіциту продуктів ритейлери не прогнозують. Водночас через зростання витрат на транспортування, оренду та резервні склади дорожча логістика у перспективі може позначитися на вартості товарів.

Як повідомлялося, російські удари по складах та логістичній інфраструктурі завдали українським торговельним мережам мільярдних збитків.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що російські удари по складській інфраструктурі наразі не створюють загрози тривалого дефіциту продовольства. За його словами, українцям немає потреби формувати запаси продуктів на кілька місяців, хоча в умовах війни варто мати вдома базовий запас їжі.