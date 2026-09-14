США витісняють Україну з ринку кукурудзи – Politico

Попит ЄС на кукурудзу може сягнути 25 млн тонн, але чорноморський експорт із України залишається заблокованим

Європейський союз через посуху очікує значного зростання потреби в імпортній кукурудзі, і Україна могла б задовольнити частину цього попиту, однак проблеми з експортом через Чорне море відкривають додаткові можливості для американських виробників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Європі знадобиться більше кукурудзи

Посуха та спека в низці європейських країн скоротили врожаї, через що тваринницький сектор ЄС потребує додаткових обсягів кормового зерна. За прогнозами, з липня 2026 року до червня 2027 року Євросоюз може імпортувати близько 25 млн тонн кукурудзи. Для порівняння, за попередні 12 місяців цей показник становив 19,3 млн тонн.

Україна традиційно є одним із головних постачальників кукурудзи до європейського ринку. Водночас російські удари по портовій інфраструктурі та цивільному судноплавству фактично заблокували найзручніший для українського експорту маршрут.

Частину продукції вдається вивозити залізницею, автомобільним транспортом і через Дунай. Ці маршрути дають змогу підтримувати торгівлю, але не здатні повністю замінити морські перевезення за обсягами та вартістю.

США нарощують поставки

На тлі проблем українських експортерів американська кукурудза почала займати дедалі більшу частку європейського ринку. За даними Politico, у перші тижні нового маркетингового року США випередили Україну за обсягами експорту до ЄС.

Американські виробники мають додаткову перевагу через великий врожай і конкурентні ціни. Для європейських покупців вибір постачальника залежить не лише від вартості зерна, а й від можливості швидко доставити його до місця призначення.

Для України проблема виходить за межі втрати окремих контрактів. Продаж аграрної продукції залишається важливим джерелом валютних надходжень, а труднощі з експортом створюють ризик накопичення зерна всередині країни.

«Російські атаки на українське судноплавство можуть спрямувати ще більшу частину нового європейського бізнесу до американських виробників», – зазначає видання.

Український експорт стикається з логістичними обмеженнями

«Главком» уже писав, що Україна увійшла в новий маркетинговий сезон із 2,25 млн тонн залишків кукурудзи старого врожаю. Водночас зупинка експорту через чорноморські порти з 22 липня створює додаткові труднощі для аграрного сектору. Частка України в імпорті кукурудзи до ЄС у 2025/26 маркетинговому році скоротилася до 40% – близько 7 млн тонн.

Проблема загострилася і в серпні: за даними Spike Brokers, за 1–27 серпня Україна експортувала 1,73 млн тонн агропродукції – майже вдвічі менше, ніж за аналогічний період липня. Експорт кукурудзи за цей період скоротився на 84,3%.

Альтернативні маршрути залишаються значно дорожчими. Раніше «Главком» повідомляв, що логістика через Дунай може коштувати приблизно на $70 за тонну більше, ніж транспортування через одеські порти.

Нагадаємо, Україна і ЄС узгодили захист зернового коридору та посилення ППО – йдеться, зокрема, про заходи для забезпечення продовольчої безпеки та безпечного проходження суден.