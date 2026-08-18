«Ціну напишемо вам у директ»: податкова шукатиме тіньовий бізнес у соцмережах
Перевірятимуть не тільки «сірий», але й легальний бізнес, що пов’язано з детінізацією економіки України
Державна податкова служба посилює контроль за незареєстрованим бізнесом та продажами без РРО/ПРРО. Тепер у полі зору – соцмережі та месенджери, якими активно користуються українські підприємці для торгівлі. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі, пише «Главком».
Як з'ясувалося, податкова аналізуватиме інформацію з відкритих джерел в інтернеті, зокрема TikTok, Instagram, Telegram, Viber та WhatsApp. Мета – виявити аномалії у роботі вже зареєстрованого бізнесу, який зобов'язаний використовувати РРО/ПРРО, визначити ризикових платників податків і перевірити їх.
Окрема увага – продавцям товарів і послуг, які працюють через інтернет та соцмережі, але не зареєстровані платниками податків. Таких ДПС виявлятиме спільно з Нацполіцією.
Продажі через Instagram, TikTok, Telegram та інші платформи самі по собі не є порушенням. Ризик виникає, якщо людина систематично продає товари або надає послуги без належної державної реєстрації чи зареєстрований бізнес не виконує вимоги щодо застосування РРО/ПРРО.
Наприклад, підприємець може бути офіційно зареєстрований, однак рекламувати в Instagram значно більший обсяг товарів, ніж відображає у своїй податковій звітності. Такі розбіжності можуть стати підставою для додаткової уваги з боку контролюючих органів.
Що планують робити з порушниками:
- проведення роз'яснювальної роботи з підприємцями;
- у разі встановлення порушень – штрафи;
- вимагатимуть легалізувати бізнес.
Які розміри штрафів за порушення:
- Торгівля без реєстрації ФОП: штраф становить від 17 000 до 34 000 грн за перше порушення з можливістю конфіскації виготовленої продукції. За повторне порушення протягом року – від 34 000 до 85 000 грн з конфіскацією.
- Продаж без РРО/ПРРО: штраф за перше невикористання касового аппарату або невидачу чека становить 100% вартості проданих товарів чи послуг. За кожне наступне таке порушення – 150% вартості.
Нардеп повідомила, що ці заходи передбачені рішенням парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики щодо детінізації економіки. У серпні ДПС повідомила Комітет про виконання відповідних доручень.
Варто нагадати, що українці почали масово відкривати ФОПи, встановивши рекорд за останні 6 років.
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