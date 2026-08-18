«Ціну напишемо вам у директ»: податкова шукатиме тіньовий бізнес у соцмережах

Продажі через Instagram, TikTok, Telegram та інші платформи самі по собі не є порушенням

Перевірятимуть не тільки «сірий», але й легальний бізнес, що пов’язано з детінізацією економіки України

Державна податкова служба посилює контроль за незареєстрованим бізнесом та продажами без РРО/ПРРО. Тепер у полі зору – соцмережі та месенджери, якими активно користуються українські підприємці для торгівлі. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у своєму Telegram-каналі, пише «Главком».

Як з'ясувалося, податкова аналізуватиме інформацію з відкритих джерел в інтернеті, зокрема TikTok, Instagram, Telegram, Viber та WhatsApp. Мета – виявити аномалії у роботі вже зареєстрованого бізнесу, який зобов'язаний використовувати РРО/ПРРО, визначити ризикових платників податків і перевірити їх.

Окрема увага – продавцям товарів і послуг, які працюють через інтернет та соцмережі, але не зареєстровані платниками податків. Таких ДПС виявлятиме спільно з Нацполіцією.

Продажі через Instagram, TikTok, Telegram та інші платформи самі по собі не є порушенням. Ризик виникає, якщо людина систематично продає товари або надає послуги без належної державної реєстрації чи зареєстрований бізнес не виконує вимоги щодо застосування РРО/ПРРО.

Наприклад, підприємець може бути офіційно зареєстрований, однак рекламувати в Instagram значно більший обсяг товарів, ніж відображає у своїй податковій звітності. Такі розбіжності можуть стати підставою для додаткової уваги з боку контролюючих органів.

Що планують робити з порушниками:

проведення роз'яснювальної роботи з підприємцями;

у разі встановлення порушень – штрафи;

вимагатимуть легалізувати бізнес.

Які розміри штрафів за порушення:

Торгівля без реєстрації ФОП: штраф становить від 17 000 до 34 000 грн за перше порушення з можливістю конфіскації виготовленої продукції. За повторне порушення протягом року – від 34 000 до 85 000 грн з конфіскацією.

штраф становить від 17 000 до 34 000 грн за перше порушення з можливістю конфіскації виготовленої продукції. За повторне порушення протягом року – від 34 000 до 85 000 грн з конфіскацією. Продаж без РРО/ПРРО: штраф за перше невикористання касового аппарату або невидачу чека становить 100% вартості проданих товарів чи послуг. За кожне наступне таке порушення – 150% вартості.

Нардеп повідомила, що ці заходи передбачені рішенням парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики щодо детінізації економіки. У серпні ДПС повідомила Комітет про виконання відповідних доручень.

Варто нагадати, що українці почали масово відкривати ФОПи, встановивши рекорд за останні 6 років.