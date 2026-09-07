Українські компанії накопичили рекордні податкові борги

Від початку повномасштабної війни сума податкового боргу бізнесу зросла у 2,5 раза

Станом на 1 липня 2026 року 218 731 компанія в Україні мала податковий борг. Загальна сума заборгованості перед державою сягнула 263,32 млрд грн. Про це свідчать дані Державної податкової служби, проаналізовані Опендатаботом, повідомляє «Главком».

У середньому на одну компанію-боржника припадає близько 1,2 млн грн податкового боргу.

За перше півріччя 2026 року кількість компаній із податковою заборгованістю збільшилася на 3%. Загальна сума боргу за цей період зросла на 4%.

Динаміка компаній із податковим боргом Фото: Опендатабот

Водночас упродовж усього 2025 року кількість компаній-боржників збільшилася лише на 4%, тоді як сума їхньої заборгованості зросла у 1,6 раза – приблизно на 100 млрд грн.

Як свідчить статистика, від початку повномасштабної війни загальний податковий борг компаній зріс у 2,5 раза. У липні 2024 року він становив 132,27 млрд грн, у січні 2025-го – 156,42 млрд грн. У липні того ж року сума дещо зменшилася до 151,54 млрд грн, однак у січні 2026-го різко зросла до 253,06 млрд грн.

Динаміка суми податкового боргу компаній Фото: Опендатабот

Найбільше компаній із податковими боргами зареєстровано у Києві. Таких підприємств налічується 58 056, або 27% від загальної кількості боржників. На столичний бізнес припадає понад третина всієї заборгованості – 96,06 млрд грн.

Друге місце за кількістю компаній-боржників посідає Дніпропетровщина. Там 17 042 підприємства мають сукупний податковий борг у 23,37 млрд грн.

На Харківщині податкову заборгованість мають 15 202 компанії. Загальна сума їхнього боргу становить 10,56 млрд грн.

Водночас за середнім розміром податкового боргу лідирує Полтавщина. Тут на одну компанію-боржника припадає в середньому 2,78 млн грн. На Кіровоградщині цей показник становить 2,2 млн грн.

Окремо відрізняються показники великих платників податків. Серед компаній, які перебувають на обліку у Східному міжрегіональному управлінні Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків, середній борг становить 561,22 млн грн на одну компанію. У Західному управлінні цей показник сягає 478,8 млн грн.

Розподіл компаній-боржників по областях Фото: Опендатабот

Попри значний середній борг, великі платники формують лише близько 8% загальної податкової заборгованості компаній – 19,94 млрд грн.

Водночас встановити, які саме компанії мають найбільші податкові борги, наразі неможливо. Від початку повномасштабної війни Державна податкова служба обмежила доступ до частини даних і нині публікує лише узагальнену статистику щодо податкової заборгованості.