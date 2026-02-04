Головна Гроші Бізнес
Україна отримала першу партію американського скрапленого газу у 2026 році

Україна отримала першу партію американського скрапленого газу у 2026 році
фото: «Нафтогаз»

Обсяг поставки становить майже 100 млн куб. м

Україна отримала першу цьогоріч партію американського зрідженого природного газу (LNG) із Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз».

Обсяг поставки становить майже 100 млн куб. м. Цього достатньо для забезпечення газом близько 700 тис. родин у зимовий період впродовж місяця.

«Додаткові обсяги газу вкрай важливі в період екстремальних морозів і терористичних російських атак на енергетичну інфраструктуру. Системно працюємо з міжнародними партнерами, щоб Україна мала ресурс для стабільного проходження зими. Дякую партнерам з ORLEN. Наступні партії американського газу вже законтрактовані та будуть доставлені в Україну в лютому-березні», – підкреслив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Танкер із LNG перебував у дорозі 20 днів. Прийом газу відбувся наприкінці січня на LNG-терміналі у місті Свіноуйсьце (Польща). Після регазифікації ресурс уже доступний для потреб України.

«Загалом у 2026 році поставки LNG зі США для України можуть сягнути до 1 млрд куб. м, що стане суттєвим внеском у забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах війни», – наголошує компанія.

Нагадаємо, 29 січня президент України Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та керівником «Нафтогазу» Сергієм Корецьким. «Передусім обговорили наслідки російських атак по нафтогазовій інфраструктурі України та процес відновлення обʼєктів газової інфраструктури», – наголосив президент.

