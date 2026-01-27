Головна Країна Політика
Забезпечення стабільного теплопостачання: Шмигаль повідомив гарні новини

Україна та Польща домовилися про збільшення потужностей для імпорту газу
фото: 24 канал (ілюстративне)

Міністр енергетики повідомив про важливу домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання

Оператор ГТС Польщі Gaz-System і «Оператор ГТС України» узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра енергетики Дениса Шмигаля.

До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу. «Це важлива домовленість для забезпечення стабільного теплопостачання в українські домівки, лікарні, школи і для критичної інфраструктури», – наголосив міністр.

«Збільшення спроможностей імпорту є частиною системної роботи з посилення енергетичної безпеки України та диверсифікації маршрутів постачання газу. Польський напрямок забезпечує доступ до різних джерел газу та залишається одним із ключових для імпорту. У 2025 році через Польщу було поставлено 2,1 млрд куб. м газу – понад 30% загального обсягу імпорту, зокрема близько 600 млн куб. м американського LNG», – підкреслив Шмигаль.

Раніше Україна спільно з європейськими партнерами відкрила два нові міждержавні маршрути імпорту природного газу – Route 2 та Route 3 у межах ініціативи «Вертикальний коридор».

Регулятори України, Молдови, Румунії, Болгарії та Греції схвалили відповідні спільні продукти бронювання потужностей для імпорту природного газу. Головною особливістю нових маршрутів є їхня економічна привабливість.

