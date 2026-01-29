Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський повідомив, чи імпортує Україна достатні обсяги газу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив, чи імпортує Україна достатні обсяги газу
Корецький, Свириденко та Зеленський провели переговори
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент: Забезпечуємо надійне газопостачання для українців попри всі виклики

Сьогодні, 29 січня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та керівником «Нафтогазу» Сергієм Корецьким. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Передусім обговорили наслідки російських атак по нафтогазовій інфраструктурі України та процес відновлення обʼєктів газової інфраструктури. Вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному фахівцю компанії за фактично цілодобову роботу та реальні результати», – наголосив президент.

Зеленський повідомив, чи імпортує Україна достатні обсяги газу фото 1
фото: Володимир Зеленський/Telegram

За словами Зеленського, Україна продовжує імпортувати достатні обсяги газу: «Забезпечуємо надійне газопостачання для українців попри всі виклики. Продовжуємо імпортувати достатні обсяги. Суттєво диверсифікували канали поставок. Також важливо забезпечити відновлення й заміну обладнання – усі відповідні доручення є. Дякую всім нашим партнерам, які підтримують і допомагають».

«Учора була укладена чергова угода з Європейським інвестиційним банком на €50 млн, і саме ЄІБ та ЄБРР забезпечують основний обсяг фінансової підтримки. Сергій Корецький доповів і по виконанню довгострокових домовленостей із партнерами у Європі, а також щодо деяких проєктів стратегічного розвитку нафтогазової сфери. «Нафтогаз» також імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання, тим самим допомагаючи всій системі», – підсумував Зеленський.

Раніше оператор ГТС Польщі Gaz-System і «Оператор ГТС України» узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року. До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Юлія Свириденко Нафтогаз України газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іван Марчук не вірить, що за життя держава відкриє музей його імені: «Музей – марево, міраж, фата моргана»
На руїнах Музею Івана Марчука. Що обіцяла українська влада і куди зникли гроші? Культурний фронт
27 сiчня, 10:00
Михайло Бродович – український дипломат, почесний доктор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Президент призначив посла України у Грузії
26 сiчня, 22:01
Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі може відбутися вже наступного тижня
Стало відомо, коли відбудеться другий раунд переговорів між Україною, Росією та США
24 сiчня, 19:47
Рустем Умєров є головою української делегації на мирних переговорах
Переговори в Абу-Дабі. Зеленський затвердив склад української делегації
23 сiчня, 12:59
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
Заяви Трампа, вибухи в Росії, закриття повітряного простору в Ірані: головне за ніч
15 сiчня, 05:51
Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву
Ситуація із водопостачанням в Ірпені. Свириденко зробила заяву
13 сiчня, 19:09
Президент України та британський міністр провели переговори щодо розгортання британських військ після закінчення війни
Зеленський обговорив з очільником Міноборони Британії розміщення західних військ
9 сiчня, 17:31
Президент подякував прем’єр-міністру Австралії
Австралія допоможе Україні захиститися від російських атак: деталі від Зеленського
5 сiчня, 12:31
Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні
Зеленський веде перемовини з Трампом щодо розміщення американських військ в Україні
30 грудня, 2025, 18:08

Політика

Зеленський повідомив, чи імпортує Україна достатні обсяги газу
Зеленський повідомив, чи імпортує Україна достатні обсяги газу
Зеленський попередив українців про загрозу удару РФ
Зеленський попередив українців про загрозу удару РФ
«СвітлоДім». Багатоквартирні будинки зможуть отримати кошти на закупівлю генераторів
«СвітлоДім». Багатоквартирні будинки зможуть отримати кошти на закупівлю генераторів
Розвиток тактичної медицини. Президент зустрівся з волонтеркою Кеплер
Розвиток тактичної медицини. Президент зустрівся з волонтеркою Кеплер
Зеленський повідомив про планування нових операцій СБУ
Зеленський повідомив про планування нових операцій СБУ
Україна отримає від Франції генератори – президент
Україна отримає від Франції генератори – президент

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua