Зеленський повідомив, чи імпортує Україна достатні обсяги газу

Президент: Забезпечуємо надійне газопостачання для українців попри всі виклики

Сьогодні, 29 січня, президент України Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністром Юлією Свириденко та керівником «Нафтогазу» Сергієм Корецьким. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Передусім обговорили наслідки російських атак по нафтогазовій інфраструктурі України та процес відновлення обʼєктів газової інфраструктури. Вдячний усім нашим ремонтним бригадам, кожному фахівцю компанії за фактично цілодобову роботу та реальні результати», – наголосив президент.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

За словами Зеленського, Україна продовжує імпортувати достатні обсяги газу: «Забезпечуємо надійне газопостачання для українців попри всі виклики. Продовжуємо імпортувати достатні обсяги. Суттєво диверсифікували канали поставок. Також важливо забезпечити відновлення й заміну обладнання – усі відповідні доручення є. Дякую всім нашим партнерам, які підтримують і допомагають».

«Учора була укладена чергова угода з Європейським інвестиційним банком на €50 млн, і саме ЄІБ та ЄБРР забезпечують основний обсяг фінансової підтримки. Сергій Корецький доповів і по виконанню довгострокових домовленостей із партнерами у Європі, а також щодо деяких проєктів стратегічного розвитку нафтогазової сфери. «Нафтогаз» також імпортує електроенергії більше ніж 50% від власних потреб споживання, тим самим допомагаючи всій системі», – підсумував Зеленський.

Раніше оператор ГТС Польщі Gaz-System і «Оператор ГТС України» узгодили поетапне нарощування пропускної спроможності для імпорту газу з Польщі до України з початку лютого 2026 року. До кінця квітня потужності цього напрямку зростуть із 15,3 млн куб. м до 18,4 млн куб. м на добу.