У Славутичі через вибух газового балона у багатоповерхівці постраждало двоє людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Славутичі через вибух газового балона у багатоповерхівці постраждало двоє людей
Поліція зафіксувала пошкодження житлового будинку у Славутичі, де внаслідок вибуху постраждали двоє людей
фото: поліція Київщини

Причиною вибуху стало порушення правил безпеки під час приготування їжі

У місті Славутич на Київщині стався вибух у квартирі на п’ятому поверсі однієї з багатоповерхівок. Про інцидент до поліції повідомила перехожа, яка почула гучний звук. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що на місці події правоохоронці попередньо встановили, що причиною вибуху стало порушення правил безпеки під час приготування їжі. Мешканці квартири використовували для побутових потреб туристичний газовий балон, який і здетонував. Унаслідок надзвичайної події 38-річний чоловік та 52-річна жінка отримали термічні опіки рук та голови.

Пошкоджений балкон багатоповерхівки у Славутичі, де під час приготування їжі стався вибух
Пошкоджений балкон багатоповерхівки у Славутичі, де під час приготування їжі стався вибух
фото: поліція Київщини

Працівники поліції встановлюють усі обставини та деталі інциденту. Після завершення перевірки та проведення необхідних заходів події буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Поліція Київщини вкотре закликає громадян бути вкрай обережними та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації газових балонів, електроприладів та альтернативних джерел енергії.

Нагадаємо, у ніч проти 14 січня в Голосіївському районі столиці стався вибух у житловій багатоповерхівці, внаслідок якого постраждав чоловік. Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Степана Рудницького надійшло до рятувальників о 01:16. В одній із квартир на першому поверсі стався вибух газової суміші з послідуючим горінням та руйнуванням.

На Обухівщині поліція встановлює обставини вибуху газового балона, що стався напередодні в одному з приватних будинків. За попередніми даними, 71-річний господар намагався розпалити плиту за допомогою газового балона, що і спровокувало детонацію. Внаслідок вибуху чоловік опинився під завалами власної оселі. 

Раніше у селищі Баришівка Броварського району стався нещасний випадок на виробництві. Під час ремонтних робіт вибухнув котел, внаслідок чого постраждав слюсар. За попередніми даними правоохоронців, вибух стався через надлишковий тиск у системі. У цей момент на території одного з місцевих підприємств проводилися ремонтні роботи. Внаслідок аварії 69-річний слюсар з аварійно-відновлювальних робіт отримав тяжкі травми. Медики госпіталізували чоловіка та діагностували у нього термічні опіки обличчя, кистей рук та лівої гомілки, переломи ребер та лицевих кісток черепа.

