ЄС спростить імпорт газу зі США та Катару після заборони російського палива

Компанії, які постачають газ до ЄС, повинні будуть за п’ять днів до прибуття вантажу подавати підтвердження країни походження палива

ЄС планує повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року

Європейський Союз звільнить США та Катар від додаткових перевірок у межах заборони на постачання російського газу. Це рішення пришвидшить постачання альтернативних джерел енергії та підтримає енергетичну безпеку ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

ЄС запроваджує нові правила про контроль імпорту газу у рамках плану поступової відмови від російського газу до кінця 2027 року. Компанії, які постачають газ до Євросоюзу, повинні будуть подавати попереднє підтвердження країни походження за п’ять днів до прибуття вантажу.

Однак для основних постачальників і країн із низьким ризиком російського газу ця вимога буде скасована. Згідно з проєктом документа, до таких країн належать США, Норвегія, Катар, Велика Британія, Алжир та Нігерія.

Речник Європейської комісії відзначив, що проєкт ще може змінитися перед офіційною публікацією. Норвегія та США залишаються ключовими постачальниками газу для ЄС, а Росія, яка раніше була провідним експортером, різко скоротила поставки після 2021 року.

У 2025 році Норвегія постачила до ЄС 89 млрд кубометрів газу, США – 81 млрд, а Росія – лише 37 млрд. Для порівняння, у 2021 році російський газ досягав 151 млрд кубометрів.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила поетапну відмову від імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу. Заборона набуде чинності через шість тижнів після вступу регламенту в дію. Чинні контракти отримають перехідний період, оскільки ЄС вважає, що поетапний підхід допоможе мінімізувати вплив на ціни та ринки.

Повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, а трубопровідного газу – з осені 2027 року. Перед допуском газу на ринок Союзу країни ЄС перевірятимуть країну походження газу.

До 1 березня держави-члени мають подати плани заміни російського газу та надати інформацію про чинні контракти. Аналогічні плани мають підготувати й країни, які досі імпортують російську нафту.

За порушення правил передбачені значні штрафи: від 2,5 млн євро для фізичних осіб і від 40 млн євро для компаній, або до 3,5% річного обороту чи 300% вартості угоди.