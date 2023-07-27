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Прибутки одного з найбільших виробників електроніки впали на 95%

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Прибутки одного з найбільших виробників електроніки впали на 95%
Компанія Samsung продовжує страждати від низького попиту на мікросхеми
фото з відкритих джерел

У падінні прибутків компанія Samsung звинуватила слабкий попит на чіпи пам’яті

Операційний прибуток Samsung впав на 95% – це мінімальний показник більш ніж за 14 років. Про це повідомляє пресслужба компанії.

З квітня по червень операційний прибуток склав 668,5 млрд вон ($525,3 млн), в порівнянні з 14,1 трлн вон ($11 млрд) роком раніше. Це найгірший показник з першого кварталу 2009 року. Чистий прибуток Samsung у другому кварталі впав на 84,5% до 1,72 трлн вон ($1,34 млрд). Продажі знизились на 22,3% до 60 трлн вон ($46,88 млрд).

У падінні прибутків компанія звинуватила слабкий попит на чіпи пам’яті. Під час пандемії попит на комп'ютери та іншу техніку різко виріс, через що виробники вирішили збільшити запаси мікропроцесорів. Проте нині на тлі проблем у світовій економіці склади з чіпами стали проблемою виробників. Компанія другий квартал поспіль продовжить скорочувати їхнє виробництво.

У звіті компанія зазначає, що на операційний прибуток позитивний ефект мала слабкість корейської вони стосовно долара, євро та інших провідних світових валют. Корпорація сподівається, що у другій половині року світовий попит поступово відновлюватиметься і доходи компанії зростуть.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Samsung припиняє поставки продукції в Росію. Компанія пожертвувала Україні $6 млн.

Теги: гроші Samsung

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