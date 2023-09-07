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«Укренерго» знаходиться в пошуках кредитних грошей для виплати боргів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укренерго» знаходиться в пошуках кредитних грошей для виплати боргів
Борг «Укренерго» перед Гарантованим покупцем щодо послуги зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії перевищує 25 млрд грн
фото з відкритих джерел

Два основних джерела для розрахунків «Укренерго» – це тариф на передачу та залучення зовнішніх запозичень

Компанія «Укренерго» шукає можливості залучити кредитні кошти у міжнародних фінансових організацій для погашення накопичених боргів, зокрема перед держпідприємством «Гарантований покупець».

Про це повідомив директор держпідприємства Артем Некрасов, вказавши на необхідність визначення напрямів використання таких коштів.

«Спеціалісти «Укренерго» кажуть, що вони також постійно працюють з МФО щодо можливості додаткового залучення коштів, але виникає питання: яка буде пріоритетність їх витрачання?», – сказав Некрасов. Він також розповів, що в серпні була зустріч у Регулятора з представниками профільних асоціацій з ВДЕ і «Укренерго». Тоді проговорювалось питання можливості проведення розрахунків з боку «Укренерго» перед Гарпоком.

«Не секрет, що два основних джерела для розрахунків «Укренерго» – це тариф на передачу та залучення зовнішніх запозичень», – зазначив директор держпідприємства.

Нагадаємо, борг «Укренерго» перед Гарантованим покупцем щодо послуги зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії перевищує 25 млрд грн.

Українська вітроенергетична асоціація заявляє, що Кабмін та Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг мають ухвалити рішення, які дозволятимуть компанії «Укренерго» обслуговувати та виплачувати раніше залучені кредити. Це необхідно для того, щоб компанія мала змогу залучати нові кредити на пільгових умовах та розраховуватися з накопиченими боргами.

Теги: Кабмін послуги Укренерго борг

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