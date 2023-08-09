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Одна країна стала абсолютним лідером постачання електроенергії у ЄС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна країна стала абсолютним лідером постачання електроенергії у ЄС
Електростанція Arrighi, яка забезпечує французький регіон Іль-де-Франс
фото з відкритих джерел

Влада Франції активно експортує електроенергію, а от для самих французів вартість цих послуг лише зростає

Франція обігнала Швецію, ставши головним нетто-експортером електроенергії в Європі із загальним обсягом чистих поставок на рівні 17,6 ТВт/год (Терават-година, причому більша їх частина йде до Великобританії та Італії. Швеція експортувала 14,6 ТВт*год за перші півроку 2023 року. Про це пише EnAppSys.
 
Збільшення експорту з країни зумовлене підвищенням доступності ядерної генерації, повідомив голова компанії Жан-Поль Харреман. За його словами, нехай потужності зараз на 10-15% нижчі за норму, але їх зростання на 5-10 ГВт рік до року допомогло перенести енергетичний баланс Франції у бік експорту.

Зазначимо, і у Франції, і у Швеції атомна енергетика відіграє ключову роль у енергобалансі. АЕС – наріжний камінь європейської електроенергетики, зазначають в EnAppSys.
 
Так, французьким АЕС хочуть продовжити термін експлуатації, підлатавши старі реактори, але саме атомні електростанції дозволяють Франції не лише забезпечувати себе електроенергією, а й допомагати сусідам. Наприклад, Німеччині, яка у першому півріччі 2023 року перетворилася з експортера на імпортера електроенергії, закупивши на європейському ринку електроенергії 8,8 ТВт/год. Перетворення Німеччини на імпортера відбулося через закриття нею своїх АЕС.

При цьому для самих французів вартість електроенергії лише зростає. 1 серпня в країні перестали діяти механізми контролю за енерготарифами, запроваджені ще 2021 року. Вони дозволяли субсидувати постачання електроенергії населенню та малому бізнесу. Тепер 22 млн французів чекають на підвищення тарифів за ЖКГ: мешканці квартир на €150 на рік, мешканці приватних будинків – на €278 на рік у середньому.

Нагадаємо, рада ЄС затвердила директиву з енергоефективності, яка запроваджує нові правила щодо скорочення споживання енергії на рівні Євросоюзу на 11,7% до 2030 року. Про це йдеться в повідомленні ради.

«Держави-члени в сукупності забезпечать скорочення кінцевого енергоспоживання не менш ніж на 11,7% у 2030 році порівняно з прогнозами енергоспоживання на 2030 рік, зробленими у 2020 році. Це означає верхню межу кінцевого енергоспоживання в ЄС у 763 млн тонн нафтового еквіваленту, і  993 млн тонн нафтового еквівалента для первинного споживання», – йдеться у документі.

У комюніке уточнюється, що «межа для кінцевого споживання буде обов'язковою для держав-членів колективно, тоді як мета споживання первинної енергії буде орієнтовною».

Формула розрахунку національного вкладу для досягнення мети буде орієнтовною з можливістю відхилення від неї на 2,5%. Європейська комісія підрахує, чи всі внески відповідають цільовому показнику в 11,7%, і, якщо ні, запровадить поправки до національних внесків.

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Теги: Швеція Франція тарифи енергетика Укренерго

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