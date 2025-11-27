Associated Press показав наслідки удару по газовому об'єкту «Нафтогазу»

На об'єкті журналістам розповіли, що уламки «шахедів» впали на резервуар, призначений для зберігання балонів зі скрапленим газом

Компанія «Нафтогаз» вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії надала дозвіл на висвітлення наслідків ворожих атак по її газових об'єктах. Агентство Associated Press (AP) отримало ексклюзивний доступ та відзняло один із таких пошкоджених об'єктів, передає «Главком».

В АР зазначають, що через суворі протоколи безпеки вони не можуть назвати точне місцезнаходження газовидобувного родовища. На місці удару журналістам розповіли, що уламки «шахедів» впали на резервуар, призначений для зберігання балонів зі скрапленим газом.

Співробітник, який пропрацював на цьому об'єкті 28 років, поділився своїми емоціями з агентством: «Мені боляче дивитися на все це, тому що я був свідком створення, будівництва та розвитку (об'єкта – «Главком»). Але ми маємо те, що маємо, і мусимо продовжувати працювати».

«Главком» писав, що після трьох зим російських атак на електромережу, українці навчилися жити в умовах відключень світла. Однак тепер, із наближенням четвертої військової зими, Росія розширила свої удари, перейшовши від електроенергетики до газової інфраструктури.

Москва тепер цілеспрямовано атакує газові свердловини, сховища, трубопроводи та інші критично важливі об'єкти. Це викликає в українців побоювання щодо втрати головного ресурсу, який досі допомагав їм пережити найхолодніші місяці війни – тепла та можливості готувати їжу.

Раніше стало відомо, що контррозвідка Служби безпеки запобігла спробам росіянам «відрізати» від теплопостачання частину домогосподарств Харківської та Полтавської областей. За результатами дій на випередження затримано агента російської воєнної розвідки (відомої як ГРУ), який готував підрив магістрального газопроводу на сході України.

Як встановило розслідування, агент мав закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) біля вузлової ділянки газових ліній, що забезпечують теплопостачання обох регіонів.