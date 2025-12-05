«Нафтогаз» запустив мобільний застосунок для населення

У застосунок приходитимуть нагадування про передачу показань і необхідність оплати за газ

Сервіс дозволяє передавати показання газового лічильника та оплачувати платіжки за спожитий газ і доставку

«Нафтогаз» запустив застосунок «Куб». Він забезпечить українцям доступ до газових послуг прямо зі смартфона. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

У застосунку «Куб» користувачі застосунку зможуть:

передавати показання свого газового лічильника;

оплачувати платіжки (і за газ, і за доставку);

управляти не одним особовим рахунком в одному профілі;

слідкувати за споживанням газу через дашборд та планувати майбутні витрати.

Додатково у мобільному застосунку «Куб» можна отримувати корисні поради з економії, а також автоматичні нагадування про передачу показань і необхідність оплати за газ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про укладення нової домовленості з Грецією щодо постачання газу, яка відкриє ще один маршрут для імпорту палива та допоможе максимально убезпечити енергетичну систему країни протягом зимового періоду. Уже в січні 2026 року розпочнеться імпорт газу з Греції до України.

До слова, уряд зафіксував ціну на природний газ у розмірі 19 тис. грн за 1000 кубометрів (з ПДВ) для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових громадах.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету міністрів. Ухвалене рішення дозволить ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» укладати нові договори постачання природного газу з виробниками електричної енергії (суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках) на прифронтових територіях.