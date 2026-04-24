«Укрпошта» отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості: деталі

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
«Укрпошта» отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості: деталі
Колишній сортувальний центр пошти у Львові було продано за 462 млн грн
фото: «Укрпошта»

Загалом компанія виставила на продаж близько 20 об’єктів, що не залучені в роботі

«Укрпошта» отримає понад 500 млн грн від продажу нерухомості. Йдеться про понад 13 тис. кв. м об’єктів – колишні склади, сортувальні центри та інші будівлі, які втратили свою функцію після модернізації мережі й не використовувалися в операційній діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Зазначається, що продаж відбувся через вісім аукціонів у Prozorro.Продажі. Стартова вартість лотів становила близько 110 млн грн, але в ході торгів зросла більш ніж у чотири рази – до понад 517 млн грн. Найбільший результат – у Львові. Об’єкт продали за 462 млн грн при стартовій ціні 56 млн грн.

Як повідомляється, загалом компанія виставила на продаж близько 20 об’єктів – виключно ті, що не залучені в роботі. Їх утримання коштувало щонайменше 3,5 млн грн на рік лише податків, без врахування витрат на охорону та комунальні послуги.

Водночас отримані кошти будуть спрямовані на розвиток – логістику, сервіси та підвищення ефективності роботи національного поштового оператора.

До слова, національний поштовий оператор завершив масштабний етап очищення власного автопарку. Через платформу «Prozorro.Продажі» компанії вдалося реалізувати 716 одиниць застарілої техніки радянського та пострадянського періоду. Замість витрат на утримання «автохламу» підприємство отримало живі кошти та вільні площі.

«Укрпошта» отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості: деталі
«Укрпошта» отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості: деталі
Автозаправки мають переглянути вартість пального: Антимонопольний комітет встановив жорсткий дедлайн
Автозаправки мають переглянути вартість пального: Антимонопольний комітет встановив жорсткий дедлайн
«Нова пошта» закриває відділення на Запоріжжі через безпекові умови
«Нова пошта» закриває відділення на Запоріжжі через безпекові умови
Клуб білого бізнесу від початку року виріс на 18%: деталі
Клуб білого бізнесу від початку року виріс на 18%: деталі
Чому дорожчають квіти: бізнес назвав ключові причини
Чому дорожчають квіти: бізнес назвав ключові причини
«Метінвест» повністю погасив облігації 2026 року – заява компанії
«Метінвест» повністю погасив облігації 2026 року – заява компанії

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
