«Укрпошта» отримає понад пів мільярда гривень від продажу нерухомості: деталі

Загалом компанія виставила на продаж близько 20 об’єктів, що не залучені в роботі

«Укрпошта» отримає понад 500 млн грн від продажу нерухомості. Йдеться про понад 13 тис. кв. м об’єктів – колишні склади, сортувальні центри та інші будівлі, які втратили свою функцію після модернізації мережі й не використовувалися в операційній діяльності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу.

Зазначається, що продаж відбувся через вісім аукціонів у Prozorro.Продажі. Стартова вартість лотів становила близько 110 млн грн, але в ході торгів зросла більш ніж у чотири рази – до понад 517 млн грн. Найбільший результат – у Львові. Об’єкт продали за 462 млн грн при стартовій ціні 56 млн грн.

Як повідомляється, загалом компанія виставила на продаж близько 20 об’єктів – виключно ті, що не залучені в роботі. Їх утримання коштувало щонайменше 3,5 млн грн на рік лише податків, без врахування витрат на охорону та комунальні послуги.

Водночас отримані кошти будуть спрямовані на розвиток – логістику, сервіси та підвищення ефективності роботи національного поштового оператора.

До слова, національний поштовий оператор завершив масштабний етап очищення власного автопарку. Через платформу «Prozorro.Продажі» компанії вдалося реалізувати 716 одиниць застарілої техніки радянського та пострадянського періоду. Замість витрат на утримання «автохламу» підприємство отримало живі кошти та вільні площі.