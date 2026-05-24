«Буде нагода швидко відновити»: пошкоджено Головпоштамт на Майдані Незалежності

В результаті нічних прильотів був пошкоджений головний офіс Укрпошта на Майдані

Смілянський відреагував на інцидент із оптимізмом

Масований комбінований обстріл столиці в ніч на неділю, 24 травня 2026 року, зачепив цивільну інфраструктуру в самому центрі міста. Внаслідок вибухової хвилі та падіння уламків пошкоджень зазнав історичний Головпоштамт – головний офіс АТ «Укрпошта», розташований на Майдані Незалежності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

Нічна атака із застосуванням балістичних ракет та ударних безпілотників завдала руйнувань у багатьох районах Києва, проте окремі уламки та вибухова хвиля дісталися й Хрещатика. На оприлюднених фотографіях із місця події видно, що в монументальній будівлі Головпоштамту вибито значну частину віконних шибок на кількох поверхах, а також пошкоджено масивні вхідні двері та елементи фасадного оздоблення.

фото: Ігор Смілянський

Наразі на Майдані працюють профільні комунальні та відомчі служби, які прибирають уламки скла та оцінюють ступінь руйнувань. Інформації про постраждалих серед працівників компанії наразі немає.

Попри прикрі наслідки обстрілу в самому серці столиці, генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський відреагував на інцидент із оптимізмом та запевнив, що цей удар лише прискорить модернізацію головного офісу.

Очільник компанії наголосив, що поштова інфраструктура буде повернута до ладу в найкоротші терміни.

«В результаті нічних прильотів був пошкоджений головний офіс Укрпошта на Майдані. Ну, ми давно планували його трохи відремонтувати – значить буде нагода швидко відновити, як і всі інші наші відділення після таких ночей», – зазначив Ігор Смілянський.

Нагадаємо, у Києві внаслідок нічної масованої ракетно-дронової атаки Російської Федерації 24 травня зафіксовано пошкодження будівлі Київського муніципального академічного театру опери та балету (Київська опера). Через руйнування історичної будівлі закладу адміністрація змушена терміново змінити графік роботи та скасувати найближчі заходи.

Як відомо, масований комбінований обстріл столиці в ніч на 24 травня 2026 року завдав нищівного удару по українській науці та культурі. Внаслідок вибухової хвилі від російських ракет серйозних руйнувань зазнали приміщення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Особливого трагізму ситуації додає те, що саме цьогоріч найстаріша літературознавча установа країни відзначає свій 100-річний ювілей.