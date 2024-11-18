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Відключення світла: як діятимуть графіки 19 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла: як діятимуть графіки 19 листопада
Відключення світла діятимуть з 6:00 до 23:00
фото: glavcom.ua

Причина тимчасового запровадження обмежень пов'язана з пошкодженнями енергосистеми після атаки РФ

Завтра, 19 листопада, заходи обмеження електроенергії застосовуватимуть починаючи з шостої години ранку. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 19 листопада:

  • 6:00 - 7:00 – одна черга відключень;
  • 7:00 – 9:00 – дві черги відключень;
  • 9:00 – 14:00 – одна черга відключень;
  • 14:00 – 18:00 – дві черги відключень;
  • 18:00 – 23:00 – одна черга відключень.

Як зазначає пресслужба компанії, причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час вчорашньої масованої ракетно-дронової атаки.
 
«Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо у період дії обмежень», – йдеться в повідомленні.

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки на енергетичну систему України. Наразі без електропостачання залишаються близько 220 тис. абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, у понеділок, 18 листопада, в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як відомо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.

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Теги: енергетика електроенергія Укренерго відключення світла

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