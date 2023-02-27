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В Україні припиняє роботу найбільший в Європі завод важкого машинобудування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Україні припиняє роботу найбільший в Європі завод важкого машинобудування
фото ілюстративне

Працівників структурних підрозділів акціонерного товариства переведено на простій

Найбільше в Європі підприємство індивідуального важкого машинобудування – Новокраматорський машинобудівний завод (НКМЗ) – тимчасово зупинив роботу та перевів працівників на простій. Про це повідомляє пресслужба заводу.

Зазначається, що рішення про зупинення роботи заводу ухвалено з метою захисту життя та здоров'я робітників. Завод розташований у Донецькій області, на території якої точаться бої.

«На території Донецької області продовжуються бойові дії, відсутні нові виробничі замовлення, значно обмежена можливість забезпечення підприємства електроенергією. Як наслідок, немає можливості забезпечити безпеку та виконання виробничих завдань працівниками структурних підрозділів НКМЗ», – йдеться у заяві.

Завод з 1 березня тимчасово анулює дію трудових договорів з частиною працівників. Керівництво заводу наголошує, що анулювання договорів не означає звільнення працівників. До початку повномасштабної агресії РФ на НКМЗ працювало 8800 людей.

Новокраматорський машинобудівний завод – найбільше у Європі підприємство індивідуального важкого машинобудування. Завод 85 років працює на ринку металургійного, гірничорудного, ковальсько-пресового, шахтно-прохідницького, підйомно-транспортного, спеціалізованого обладнання. Продукція НКМЗ працює у 79 країнах світу, включно з Францією, Італією, Німеччиною, Японією. У 2022 році дохід заводу склав 2,67 млрд грн, на підприємство припадає близько 50% усіх платежів, що формують міський бюджет.

Нагадаємо, триває 369-й день повномасштабної війни. РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках. Протягом минулої доби росіяни завдали п’ять ракетних та 13 авіаційних ударів, два з яких – із застосуванням БпЛА типу «Шахед-136» по цивільній інфраструктурі. Обидва дрони збито. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі на Херсонщинні та Донеччині. Є загиблі та пораненні мирні громадяни, знищені цивільні будинки та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: завод війна Донеччина

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