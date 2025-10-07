Танцювальна студія замість коворкінгу для переселенців. Син заммера Тернополя втрапив у скандал

Проєкт, який фінансував ЄС для соціальної підтримки переселенців, фактично контролює син посадовця міської ради і функціонує як приватний бізнес

Коворкінг-центр у парку «Сопільче» у Тернополі, який мали облаштувати для тимчасово переселених осіб за грантові кошти Євросоюзу, нині надає платні послуги танцювальної студії JDC. Журналісти з’ясували, що приміщення контролює Петро Хімейчук, син заступника міського голови Івана Хімейчука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «20 хвилин».

Європейський Союз профінансував реконструкцію будівлі та облаштування робочих місць для переселенців на суму понад 2,1 млн грн. За проєкт відповідала Тернопільська міська рада, а підрядниками виступали приватні підприємства.

Загалом для реконструкції громадської вбиральні в парку Топільче та на закупівлю обладнання, меблів надійшли кошти у формі гранту 2,1 млн грн, – повідомляли у міськраді.

Коворкінг для переселенців у Тернополі «перетворився» на платний бізнес Фото: «20 хвилин»

Згідно з планом, у коворкінгу мали створити 10 обладнаних робочих місць, де одночасно могли працювати близько 50 осіб, а переселенці отримували б пільги на користування центром. Приміщення також мало містити кухню для відвідувачів.

«Центр буде містити 10 повністю обладнаних робочих місць з комп’ютерами, а загалом одночасно в центрі зможуть працювати близько 50 осіб. Вимушені переселенці будуть мати пільги на використання коворкінг-центру. Крім того, приміщення буде обладнане кухнею, де відвідувачі зможуть випити чашку чаю з печивом», – йдеться у повідомлення на сайті міської ради від 4 травня 2015 року.

У 2016 році на будівництво коворкінгу на вул. Дружби, 8, Тернопільська міська рада перерахувала ПП «К енд К» 1,2 млн грн. У 2018 році підряд отримав від міськради через ТОВ «ВБФ «Гефест» 785 тис. грн, а у 2019 році на благоустрій території витратили ще 151 тис. грн. Загалом на проєкт було витрачено понад 2,1 млн грн.

Однак журналісти виявили, що наразі коворкінг працює як танцювальна студія: «мистецький коворкінг-центр» пропонує заняття з йоги, фітнесу та пілатесу, і відвідувачі платять за послуги.

Тренерки-підприємиці Юлія Наконечна та Софія Грищенко, а також школа «Jolero Dance Center» проводять заняття та приймають оплату. Абревіатура JDC вивішена на плакаті при вході.

Як зазначають журналісти, школу заснував Петро Хімейчук, син заступника міського голови Тернополя Івана Хімейчука. Попри це сам Хімейчук стверджує, що «клубом вже не займається».

Журналісти зазначають, що після першої публікації на сторінці Jolero Dance Center в Instagram оперативно прибрали розділ із цінами і додали до адреси слова «мистецький коворк центр».

З соціального проєкту у комерційний: танцювальна студія замість коворкінгу у Тернополі Фото: «20 хвилин»

Будівля коворкінг-центру належить громаді та передана львівській ГО «Західноукраїнський ресурсний центр» на 10 років, проте організація не мала права передавати приміщення третім особам. Незважаючи на це, Петро Хімейчук сам визначає умови використання центру: «Я зустрінуся з партнеркою, бо вона там більше займається, бо у мене проблеми з хребтом, я тільки з точки зору бізнесу помагаю… Ми завжди ділимся 50/50, при тому, що витрати по нашій стороні. Тренер отримує чистими 50% від того, що платить група», – розповів він.

Його батько Іван Хімейчук підтвердив: «Він має право повне, так, розпоряджатися» приміщенням, додавши, що управління центром здійснює львівська організація.

Договір із «Західноукраїнським ресурсним центром» діє до 1 березня 2027 року і не буде продовжений, але центр і далі фактично обслуговує приватні інтереси родини Хімейчуків.

