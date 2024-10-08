День юриста України 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
На День юриста України заведено вітати правозахисників різних сфер
Щорічно в Україні День юриста святкується 8 жовтня.
Історія свята
День юриста України – професійне свято, встановлене указом президента Леоніда Кучми 16 вересня 1997 року, об'єднує юристів різних сфер діяльності, які стоять на захисті прав і свобод українців. Дату свята обрано невипадково – вважається, що саме цього дня у 1016 році Володимир Мономах і Ярослав Мудрий видали першу збірку законів Київської Русі під назвою «Руська правда».
У День юриста привітання насамперед адресовані всім працюючим співробітникам юридичних і кадрових відділів підприємств, юридичних, адвокатських і нотаріальних контор, адвокатів, слідчих та судів. Також свято відзначають і ті, хто обрав юридичну освіту, але не працює за профілем. Крім того, більшість співробітників правоохоронних органів також є повноцінними юристами і тому заслужено приймають привітання.
«Главком» підібрав найкрасивіші привітання та листівки на День юриста у 2024 році.
Привітання з Днем юриста у прозі
Вітаємо з Днем юриста! Нехай закон завжди буде на вашому боці, а життєвий шлях наповнений яскравими моментами та щастям!
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Бажаю, щоб ваші справи завжди залишалися чесними й праведними, а поради були проникливими та мудрими. Нехай ваша шляхетна професія приносить лише успіх! Зі святом юриста!
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Юрист – це не професія, а покликання людини. Це людина, яка зможе розв'язувати будь-яку проблему. І саме в цей день ви відзначаєте професійне свято. Вітаємо вас і побажати успіхів, удачі та добробуту. Дякуємо вам за професіоналізм і турботу про людей!
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Щиро вітаю з Днем юриста України! Бажаю вам невичерпного здоров'я, енергії, оптимізму та сил. Нехай у вашій кар'єрі не буде місця для помилок і поразок, а особисте життя наповниться спокоєм, щастям та любов'ю.
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З Днем юриста! Нехай ваше прагнення до справедливості ніколи не вичерпається, а всі ваші старання будуть винагороджені заслуженою пошаною та вдячністю.
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Вітаю з Днем юриста! Бажаю в цій важкій і непростій професії вміння знаходити правильні рішення, бути справедливим і чесним. Підкорювати нові вершини і досягати поставлених цілей.
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З Днем юриста! Бажаю, щоб справедливість завжди перемагала, а ваш шлях супроводжували удача, мудрість і підтримка близьких.
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Вітаю з Днем юриста! Бажаю тобі блискучих перемог у судах і завжди ідеально підготовлених документів! І нехай твоє життя буде без «дрібного шрифту» та завжди «за буквою закону», але з великими бонусами!
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Вітаю з Днем юриста! Бажаю, щоб ваша робота приносила радість, а життєві стежки вели до успіху, щастя та благополуччя.
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З Днем юриста! Бажаю зберегти баланс між душевним ставленням до своєї роботи і пристрастю в очах при підкоренні вершин. Успіху, неймовірного везіння і щирої віри в праву справу!
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Бажаю, щоб на вашому професійному шляху завжди супроводжували мудрість, удача та підтримка колег і близьких.
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Привітання з Днем юриста 2024 у віршах
З Днем юриста вас вітаю,
В праці успіхів бажаю,
Хай у справах вам щастить,
І у долі таланить!
***
Працюють всі юристи дуже гідно
І ними задоволені клієнти!
Тому, до Дня юриста принагідно,
Звучать для них найкращі компліменти!
Зі святом професійним вас вітаєм,
І бути «на кон» завжди бажаєм!
***
Закони всі чудово знаєш,
Нюансів безліч правових,
І справедливість захищаєш –
Даєш негідникам під дих!
Тому сьогодні, в День юриста,
Тобі бажаю перемог!
Хай буде доля світла й чиста,
Й допомагає завжди Бог!
***
З Днем юриста шлю вітання!
Справдяться хай сподівання
На великі дуже гроші,
Зміни у житті хороші.
Будь-яка хай Ваша справа
Вам приносить шану й славу.
Хай клієнти щедрі будуть,
Ну а судді будуть мудрі!
***
Усі закони України
Ти пам’ятаєш назубок,
Юрист ти справді дуже сильний
І кожен правильний твій крок!
Твоя робота – не забава,
Бо знань потрібен повний міх
Розплутати важливі справи
І вийти з казусів усіх!
Тобі я хочу побажати
Перемагати в боротьбі,
І завжди правду захищати.
Нехай щастить завжди тобі!
***
Я вітаю особисто
Тебе нині з Днем юриста!
Хай все буде просто й ясно,
Справи хай ідуть прекрасно.
***
В твоїй роботі – не до сентиментів,
Повинен добре знати всі закони,
Важливих юридичних всіх моментів
Потрібно пам’ятати всі канони!
І все ж, попри угоди й правочини
Дозволь тебе зі святом привітати!
Звичайно, ти юрист. А ще – людина,
Тому не забувай відпочивати!
***
За мудре слово і ясну пораду,
За вірний і незгасний оптимізм,
Бо вмієте все виважить до ладу,
І заперечить впевнено софізм,
Слова вітання шлемо від душі!
Хай буде на терезах правда й сила,
Хай ваше слово важить над усе,
А мудрості незаймані вітрила
Фортуна вам в достатку принесе!
Вітаю з Днем юриста!
Привітання у яскравих листвках
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