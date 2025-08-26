Українці можуть отримати до 1 млн грн за програмою «Власна справа»: названо умови

«Власна справа» – одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу

Сьогодні, 26 серпня, уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Відтепер українці зможуть отримати гранти від держави:

100 тис. грн – для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн – для бізнесу, що створює одне робоче місце;

500 тис. грн – за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70/30;

1 млн грн – за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70/30.

Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність. Наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.

«Власна справа» – одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки її роботи 28 тис. українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів – учасники бойових дій отримали понад 2 тис. грантів», – наголосила Свириденко.

Також Кабмін ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу. Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн.