Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Українці можуть отримати до 1 млн грн за програмою «Власна справа»: названо умови

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Українці можуть отримати до 1 млн грн за програмою «Власна справа»: названо умови
«Власна справа» – одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу
фото: glavcom.ua

Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру та інше

Сьогодні, 26 серпня, уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою «Власна Справа» для креативних підприємців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Відтепер українці зможуть отримати гранти від держави:

  • 100 тис. грн – для фрілансерів-ФОПів;
  • 200 тис. грн – для бізнесу, що створює одне робоче місце;
  • 500 тис. грн – за умови створення двох робочих місць і співфінансування 70/30;
  • 1 млн грн – за умови створення чотирьох робочих місць і співфінансування 70/30.

Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність. Наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.

«Власна справа» – одна з найдієвіших урядових програм підтримки малого та середнього бізнесу. За три роки її роботи 28 тис. українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також активно підтримує ветеранів – учасники бойових дій отримали понад 2 тис. грантів», – наголосила Свириденко.

Також Кабмін ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу. Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко бізнес Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд включив виняток для України з вуглецевого податку до Плану дій з євроінтеграції
Уряд включив виняток для України з вуглецевого податку до Плану дій з євроінтеграції
21 серпня, 11:49
Трамп оптимістично налаштований щодо переговорів
Гарантії безпеки для України від США: Трамп зробив заяву на шляху до Аляски
15 серпня, 16:22
Дружина посадовця митниці отримала 1,4 млн грн, але в податкових деклараціях зафіксувала лише 112 тис. грн
Дружину посадовця митниці зобов'язали сплатити до бюджету понад 300 тис грн податків
14 серпня, 17:55
Андрій Богдан звинуватив Тимофія Милованова у брехні, яка стосується Юлії Свириденко
Відомі політики посварились через питання, хто призначив Свириденко
8 серпня, 11:31
Розмір виплати постраждалим на виробництві становитиме від 800 до 4 тис. грн
Уряд збільшив виплати людям, які постраждали на виробництві
6 серпня, 16:05
Уряд повідомив гарні новини тим, хто втратив водійські документи через обстріли
Уряд повідомив гарні новини тим, хто втратив водійські документи через обстріли
6 серпня, 12:27
Уряд провів кадрові зміни: перелік змін
Уряд провів кадрові зміни: перелік змін
1 серпня, 21:38
Кабінет Міністрів України погодив низку нових призначень на ключові урядові посади
Уряд України затвердив нові кадрові призначення: список
28 липня, 23:22
Експерт закликав виступити єдиним фронтом і досягти відтермінування СВАМ
Запровадження екологічного мита СВАМ буде коштувати Україні мінімум 4 млрд євро
28 липня, 14:16

Бізнес

Українці можуть отримати до 1 млн грн за програмою «Власна справа»: названо умови
Українці можуть отримати до 1 млн грн за програмою «Власна справа»: названо умови
Як ділки завозять нелегальну каву в Україну? Гетманцев розкрив схему
Як ділки завозять нелегальну каву в Україну? Гетманцев розкрив схему
«Укрпошта» домовилась зі США про нові умови доставки посилок
«Укрпошта» домовилась зі США про нові умови доставки посилок
Генпрокурор анонсував скорочення кількості справ проти бізнесу
Генпрокурор анонсував скорочення кількості справ проти бізнесу
У 2025 році легальний гральний бізнес отримає на 15 млрд менше виручки. Галузева асоціація пояснила причину
У 2025 році легальний гральний бізнес отримає на 15 млрд менше виручки. Галузева асоціація пояснила причину
Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці – ICC Ukraine
Зміна тарифів на розподіл допоможе подолати боргову проблему в енергетиці – ICC Ukraine

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2025
5131
Втрати ворога станом на 26 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2613
У небі над Україною помічено незвичайне явище
2329
26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1419
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: уряд ухвалив рішення

Новини

Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
Вчора, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
24 серпня, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua