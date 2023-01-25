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Верховний суд остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі «Роттердам+»

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Верховний суд остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі «Роттердам+»
У справі «Роттердам+» поставлено крапку
фото з відкритих джерел

Визнати себе єдиними потерпілими у цій справі намагалися Нікопольський феросплавний завод та Запорізький завод феросплаві

Верховний суд України остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі «Роттердам+», відхиливши касаційні скарги двох феросплавних заводів.

Відповідна ухвала колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду від 17 січня 2023 року, опублікована в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Ухвала Верховного суду оскарженню не підлягає.

Визнати себе єдиними потерпілими у цій справі намагалися Нікопольський феросплавний завод та Запорізький завод феросплавів, які належать Ігорю Коломойському.

Ці заводи намагалися скасувати рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 21 вересня 2022 року, яким суд визнав законним і обґрунтованим закриття справи «Роттердам+», а також відмовив двом заводам в статусі потерпілих від дії формули.

Нагадаємо, 21 вересня 2022 року ВАКС вчетверте визнав законність та обґрунтованість закриття справи «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Це рішення набуло чинності та оскарженню не підлягає. Попри рішення суду, наступного дня САП відновило розслідування вп'яте.

Теги: розслідування суд Роттердам+

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