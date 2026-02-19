Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки
фото з відкритих джерел

Відсьогодні стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок

Кабмін запустив єдину платформу програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Тут зібрана повна інформація про всі чинні можливості підтримки, їхні умови та порядок подачі заявок. Це єдина точка доступу до інструментів, які допомагають посилити енергонезалежність домівок, підтримати людей і забезпечити безперебійну роботу бізнесу», – зазначила Свириденко про платформу.

Допомога для людей

  • Щомісячні виплати для працівників ремонтних бригад;
  • «СвітлоДім» для енергонезалежності будинків;
  • Пакунки тепла для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів;
  • Екофлоу для дітей з інвалідністю групи А.

Відсьогодні також стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок: енергопідтримка для ОСББ та ЖБК; енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів.

Підтримка бізнесу

  • Допомога ФОПам на енергостійкіть від 7500 до 15 тис. грн на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг;
  • Кредит 0% на енергообладнання до 10 млн грн строком до трьох років на генератори;
  • Доступні кредити 5-7-9% на енергообладнання.

Платформа доступна за посиланням.

До слова, уряд ухвалив рішення про заснування щорічної премії Кабінету міністрів для працівників енергетичної галузі. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тис. грн кожна.

Читайте також:

Теги: Юлія Свириденко соцвиплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна намагається пом’якшити податковий законопроєкт, який Міжнародний валютний фонд вимагає як умову для розблокування фінансування на понад $8 млрд
ПДВ для ФОПів. Уряд відклав подання законопроєкту
13 лютого, 12:11
У липні 2025 року Юлія Свириденко стала новою прем'єркою
Свириденко отримала «сумнівний приз». Гетманцев дав оцінку роботи прем’єрки за перші пів року
3 лютого, 09:05
У межах програми держава надає від 100 до 300 тис. гривень допомоги – на закупівлю бензинових, дизельних або газових генераторів, акумуляторів та ін.
Програма «СвітлоДім»: як подати заявку
30 сiчня, 17:03
Українці у Польщі можуть відновити виплати на дітей, подавши заяву до відповідних установ
Польща призупинить виплати деяким українцям. Як їх відновити
28 сiчня, 18:37
Із 11 січня житло за програмою «єОселя» стало доступнішим для всіх військовослужбовців
Банки розпочали оформлювати перші пільгові іпотеки для мобілізованих
27 сiчня, 19:42
Понад 640 медичних закладів зареєструвалися, щоб долучитися до програми
Безплатний чекап для українців 40+: Свириденко анонсувала старт запрошень
26 сiчня, 19:41
За тиждень мешканцям видали понад 26 тисяч порцій
Свириденко розповіла, скільки точок з гарячою їжею працює у Києві та області
24 сiчня, 22:32
Свириденко зустрілась із представниками операторів мобільного звʼязку
Зв'язок та інтернет під час відключень світла: оператори та уряд узгодили план
23 сiчня, 07:12
Загалом допомогу оформили та отримати 17,8 млн українців
«Зимова тисяча». Свириденко розповіла, на що українці найчастіше витрачають кошти
19 сiчня, 17:18

Особисті фінанси

В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки
В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки
Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи
Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи
Ціни на картоплю в Україні стрімко зросли
Ціни на картоплю в Україні стрімко зросли
Працівники енергетичної сфери отримуватимуть премії Кабміну: деталі
Працівники енергетичної сфери отримуватимуть премії Кабміну: деталі
Пенсії зростуть не у всіх. Мінсоцполітики повідомило, кого омине індексація
Пенсії зростуть не у всіх. Мінсоцполітики повідомило, кого омине індексація
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки будинків отримали фінансування
Програма «СвітлоДім»: стало відомо, скільки будинків отримали фінансування

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua