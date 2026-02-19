В Україні запрацювала єдина платформа урядових програм підтримки

Відсьогодні стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок

Кабмін запустив єдину платформу програм підтримки для людей, ОСББ, бізнесу та громад під час зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Юлію Свириденко.

«Тут зібрана повна інформація про всі чинні можливості підтримки, їхні умови та порядок подачі заявок. Це єдина точка доступу до інструментів, які допомагають посилити енергонезалежність домівок, підтримати людей і забезпечити безперебійну роботу бізнесу», – зазначила Свириденко про платформу.

Допомога для людей

Щомісячні виплати для працівників ремонтних бригад;

«СвітлоДім» для енергонезалежності будинків;

Пакунки тепла для людей з інвалідністю та одиноких пенсіонерів;

Екофлоу для дітей з інвалідністю групи А.

Відсьогодні також стартує подача у банках-партнерах на дві нові програми для посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і приватних домівок: енергопідтримка для ОСББ та ЖБК; енергопідтримка для приватних будинків і таунхаусів.

Підтримка бізнесу

Допомога ФОПам на енергостійкіть від 7500 до 15 тис. грн на придбання або ремонт генераторів, пальне чи оплату комунальних послуг;

Кредит 0% на енергообладнання до 10 млн грн строком до трьох років на генератори;

Доступні кредити 5-7-9% на енергообладнання.

Платформа доступна за посиланням.

До слова, уряд ухвалив рішення про заснування щорічної премії Кабінету міністрів для працівників енергетичної галузі. Рішення передбачає щорічне присудження до 50 премій у розмірі 200 тис. грн кожна.