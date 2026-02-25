Працівники критичної інфраструктури зможуть отримати компенсацію за шкоду від агресії РФ

Документ вносить зміни до закону про одноразову грошову допомогу цивільним особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії проти України

Верховна Рада ухвалила закон № 14303. Він гарантує грошову допомогу працівникам обʼєктів критичної інфраструктури, що постраждали через повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Зазначається, що на виплати за шкоду здоров’ю тепер можуть розрахувати співробітники енергетичної та іншої критичної інфраструктури, а також їхні родини. За відповідне рішення проголосували 293 народні депутати.

Так, розширюється список осіб, які мають право на таку допомогу, зокрема за рахунок працівників операторів критичної інфраструктури, їхніх філій і представництв. Грошову підтримку зможуть отримати всі, хто постраждав на таких об'єктах під час виконання своїх професійних обов’язків. Крім того, документ збільшує перелік членів сімей загиблих, які мають право на компенсації.

Парламентарі також передбачили механізм доплат, якщо людині згодом встановлять вищу групу інвалідності. За словами нардепа, окремим пунктом подовжується строк реалізації права на отримання одноразової грошової допомоги на період дії воєнного стану та три роки після його припинення або скасування.

Нагадаємо, Міжнародний реєстр збитків для України отримав 100 тис. заяв від фізичних осіб.

До слова, починаючи із 16 січня сім’ї, які втратили близьких через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, можуть подати заяву до Реєстру збитків у категорії А2.1. Вона охоплює компенсацію за душевний біль і страждання, спричинені втратою рідних.