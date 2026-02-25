Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уряд змінить принцип виплат родинам безвісти зниклих військових

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Уряд змінить принцип виплат родинам безвісти зниклих військових
Законопроєкт також визначає соціальні гарантії військової служби — до, під час і після її проходження
фото з відкритих джерел

Рада ухвалила закон про нову систему виплат родинам зниклих безвісти та загиблих воїнів

Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 13646, який змінює підхід до соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей. Головне нововведення стосується уніфікації виплат: тепер родини зниклих безвісти та загиблих захисників отримуватимуть допомогу за єдиним зрозумілим алгоритмом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.

Законопроєкт № 13646 запроваджує прозорий підхід до виплат, усуваючи розбіжності в правилах для однакових обставин. Основна зміна стосується родин військових, які мають статус зниклих безвісти.

Родинам зниклих безвісти продовжують виплачувати близько 120 тис. грн на місяць.

У разі підтвердження факту загибелі військового, держава виплачує родині решту суми так, щоб загальний обсяг допомоги (з урахуванням уже отриманих щомісячних виплат) становив 15 млн грн.

«Окремий і принципово важливий блок – родини захисників і захисниць, які загинули або зникли безвісти. Законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат – без різних правил за однакових обставин. Сьогодні держава забезпечує: родинам загиблих – 15 млн грн; родинам зниклих безвісти – щомісячні виплати близько ₴120 тис. грн. Відтепер пропонується чітке правило: загальний обсяг допомоги – 15 млн. грн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тис. грн на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн. грн», – зазначив Федоров.

Законопроєкт також визначає соціальні гарантії військової служби – до, під час і після її проходження.

На практиці це означає, що під час служби військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення.

«Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок».

Після повернення зі служби зберігається право повернутися на роботу – на посаду, не нижчу за попередню.

«Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік. Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи», – розповів Федоров.

Нагадаємо, 24 лютого, у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українців. Люди із прапорами та фотографіями своїх рідних зібралися біля Верховної Ради.

На акцію зібралися, зокрема, рідні та близькі військової частини 3057 Національної гвардії України. Вони прийшли, щоб нагадати про вже 48 місяців полону або невідомості.

Читайте також:

Теги: Михайло Федоров військові бойові виплати соцвиплати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Допомога захисникам України реалізується системно, у рамках мілітарного проєкту «Сталевий фронт Ріната Ахметова»
Компанії Ріната Ахметова відзвітували про допомогу, надану за чотири роки великої війни
23 лютого, 13:39
Бійці 225 ОШП зазначають, що останнім часом зросла кількість росіян, які бажають здатися у полон
Двоє штурмовиків захопили у полон пʼятьох російських піхотинців та командира взводу
22 лютого, 20:11
Виставка приурочена до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ
Мистецтво воїнів: у столиці відкрилася виставка «Проєкт 24.02.2022» (фото)
19 лютого, 08:38
1 лютого 2026 року SpaceX фактично заблокувала несанкціоновані термінали, що використовувалися російською армією
Російське командування вперше прокоментувало відключення Starlink
18 лютого, 03:49
У ДТЕК створили окрему страхову програму для ветеранів «Ветеран+»
ДТЕК доєднався до спільноти бізнесу дружнього до ветеранів Новини компаній
16 лютого, 18:26
З 2 вересня американські сили завдали щонайменше 38 ударів у Карибському басейні та Тихому океані
США підірвали судно з наркотиками в Тихому океані
10 лютого, 02:56
Олексій Вискуб працював першим заступником міністра цифрової трансформації
Уряд призначив заступників новому міністру оборони: досьє
5 лютого, 18:38
Офіцеру загрожує до десяти років ув'язнення
Збір грошей з підлеглих за «відпустки». На Київщині оголошено підозру командиру
29 сiчня, 13:31
Єгор Соболєв розповів, якою він бачить війну в майбутньому
«Війна, як у фільмі «Матриця». Відомий військовий пояснив, яку армію треба будувати Україні
28 сiчня, 20:44

Події в Україні

Окупаційна «влада» на Луганщині визнала «безхазяйними» близько 12 тис. квартир
Окупаційна «влада» на Луганщині визнала «безхазяйними» близько 12 тис. квартир
Росія скидає на Херсон новий тип мін: що відомо
Росія скидає на Херсон новий тип мін: що відомо
Росія атакувала об’єкти «Нафтогазу» на Харківщині та Чернігівщині
Росія атакувала об’єкти «Нафтогазу» на Харківщині та Чернігівщині
Уряд змінить принцип виплат родинам безвісти зниклих військових
Уряд змінить принцип виплат родинам безвісти зниклих військових
Генштаб підтвердив ураження ракетних комплексів
Генштаб підтвердив ураження ракетних комплексів
Тиса несе тонни сміття до Угорщини (відео)
Тиса несе тонни сміття до Угорщини (відео)

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua