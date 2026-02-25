Уряд змінить принцип виплат родинам безвісти зниклих військових

Законопроєкт також визначає соціальні гарантії військової служби — до, під час і після її проходження

Рада ухвалила закон про нову систему виплат родинам зниклих безвісти та загиблих воїнів

Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 13646, який змінює підхід до соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей. Головне нововведення стосується уніфікації виплат: тепер родини зниклих безвісти та загиблих захисників отримуватимуть допомогу за єдиним зрозумілим алгоритмом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони України Михайла Федорова.

Законопроєкт № 13646 запроваджує прозорий підхід до виплат, усуваючи розбіжності в правилах для однакових обставин. Основна зміна стосується родин військових, які мають статус зниклих безвісти.

Родинам зниклих безвісти продовжують виплачувати близько 120 тис. грн на місяць.

У разі підтвердження факту загибелі військового, держава виплачує родині решту суми так, щоб загальний обсяг допомоги (з урахуванням уже отриманих щомісячних виплат) становив 15 млн грн.

«Окремий і принципово важливий блок – родини захисників і захисниць, які загинули або зникли безвісти. Законопроєкт запроваджує єдиний і прозорий підхід до виплат – без різних правил за однакових обставин. Сьогодні держава забезпечує: родинам загиблих – 15 млн грн; родинам зниклих безвісти – щомісячні виплати близько ₴120 тис. грн. Відтепер пропонується чітке правило: загальний обсяг допомоги – 15 млн. грн. Тобто якщо військовий отримав статус безвісти зниклого, його родина отримує виплати близько 120 тис. грн на місяць, а в разі підтвердження загибелі, рідні отримають виплату в такому розмірі, щоб загальна сума допомоги становила 15 млн. грн», – зазначив Федоров.

Законопроєкт також визначає соціальні гарантії військової служби – до, під час і після її проходження.

На практиці це означає, що під час служби військові мають гарантоване грошове, медичне, продовольче та речове забезпечення.

«Передбачені відпустки за сімейними обставинами, лікування й реабілітація за рішенням ВЛК. Держава також забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок».

Після повернення зі служби зберігається право повернутися на роботу – на посаду, не нижчу за попередню.

«Передбачена допомога в розмірі середньої зарплати після постановки на військовий облік. Військові отримують можливість професійної адаптації, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи», – розповів Федоров.

Нагадаємо, 24 лютого, у Києві відбулася акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти українців. Люди із прапорами та фотографіями своїх рідних зібралися біля Верховної Ради.

На акцію зібралися, зокрема, рідні та близькі військової частини 3057 Національної гвардії України. Вони прийшли, щоб нагадати про вже 48 місяців полону або невідомості.