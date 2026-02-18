Україна готується до повеней. Свириденко дала вказівку урядовцям та ОВА

Глава уряду доручила підготувати ресурси для подолання наслідків повеней та паводків

Під час засідання Кабінету міністрів премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків протягом весни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

«Мінекономіки разом з Мінрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфіном, МВС, ДСНС мають надати пропозиції щодо підтримки людей і бізнесу, які можуть постраждати внаслідок повені та паводків у весняний період 2026 року», – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, різке потепління, затяжні дощі та масове танення снігу спричинили масштабні підтоплення у кількох регіонах України. Вода заходить у житлові будинки, затоплює вулиці міст та блокує транспортне сполучення. Найбільше постраждали Донеччина, Луганщина, Харківщина та Миколаївщина.

Нагадаємо, синоптики «Укргідрометцентру» попереджають про погіршення погодних умов 19 лютого. Значний сніг та хуртовини прогнозують вночі у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.

Зазначається, що пориви вітру 15-20 м/с спостерігатимуться у південних та більшості центральних областей (вночі), а також на Лівобережжі (вдень). Також оголошено І рівень небезпеки, жовтий через ожеледицю на дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття.

До слова, у Києві інспектори з благоустрою перейшли на посилений режим контролю через ожеледицю та снігопади. Лише за одну добу, 17 лютого, посадовці виписали сотні приписів та протоколів власникам територій, які перетворили тротуари на ковзанку.