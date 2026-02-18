Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна готується до повеней. Свириденко дала вказівку урядовцям та ОВА

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна готується до повеней. Свириденко дала вказівку урядовцям та ОВА
Затяжні дощі та масове танення снігу спричинили підтоплення у кількох областях України
фото: Харківська ОВА (ілюстративне)

Глава уряду доручила підготувати ресурси для подолання наслідків повеней та паводків

Під час засідання Кабінету міністрів премʼєр-міністерка Юлія Свириденко доручила відповідальним органам разом з ОВА підготувати всі необхідні ресурси для проходження і подолання наслідків повеней та паводків протягом весни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду.

«Мінекономіки разом з Мінрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфіном, МВС, ДСНС мають надати пропозиції щодо підтримки людей і бізнесу, які можуть постраждати внаслідок повені та паводків у весняний період 2026 року», – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, різке потепління, затяжні дощі та масове танення снігу спричинили масштабні підтоплення у кількох регіонах України. Вода заходить у житлові будинки, затоплює вулиці міст та блокує транспортне сполучення. Найбільше постраждали Донеччина, Луганщина, Харківщина та Миколаївщина.

Нагадаємо, синоптики «Укргідрометцентру» попереджають про погіршення погодних умов 19 лютого. Значний сніг та хуртовини прогнозують вночі у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.

Зазначається, що пориви вітру 15-20 м/с спостерігатимуться у південних та більшості центральних областей (вночі), а також на Лівобережжі (вдень). Також оголошено І рівень небезпеки, жовтий через ожеледицю на дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття.

До слова, у Києві інспектори з благоустрою перейшли на посилений режим контролю через ожеледицю та снігопади. Лише за одну добу, 17 лютого, посадовці виписали сотні приписів та протоколів власникам територій, які перетворили тротуари на ковзанку.

Читайте також:

Теги: повінь негода Юлія Свириденко Кабмін паводок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У багатьох областях на дорогах очікується ожеледиця
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
Сьогодні, 19:15
Без світла залишилися 69 населених пунктів
На Полтавщині через негоду десятки сіл залишилися без світла
16 лютого, 23:26
До української мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей – Свириденко
До української мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей – Свириденко
5 лютого, 14:14
Синоптики найближчими вихідними прогнозують в Україні морози до –20 °C та ожеледицю
Стала відома кількість киян, які щодня травмуються через ожеледицю
28 сiчня, 15:11
Тротуари на столичній Оболоні подекуди нагадують ковзанку з очищеними від криги острівками
Туман та ожеледиця. Синоптики попередили про негоду 28 січня: де очікувати
27 сiчня, 16:09
Падіння дерев та обриви проводів стають причиною знеструмлень
На Хмельниччині ожеледь спричинила аварійні знеструмлення
27 сiчня, 09:24
Стовп електромережі нахилився вбік після пошкодження під час льодовикової бурі в Оксфорді, штат Міссісіпі
У США є загиблі через зимовий шторм
26 сiчня, 22:59
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні: коли чекати негоди
26 сiчня, 17:18
Вулиці Києва перетворилися на ковзанку, пересуватися якою небезпечно
Депутат Київради зламав хребет через ожеледицю в столиці
20 сiчня, 12:26

Політика

Україна готується до повеней. Свириденко дала вказівку урядовцям та ОВА
Україна готується до повеней. Свириденко дала вказівку урядовцям та ОВА
Якщо завтра вибори. Соціолог оцінив шанси основних кандидатів на президентство
Якщо завтра вибори. Соціолог оцінив шанси основних кандидатів на президентство
Українська та російська делегації провели окрему зустріч у Женеві
Українська та російська делегації провели окрему зустріч у Женеві
Зеленський доручив забезпечити резервне живлення критичної інфраструктури
Зеленський доручив забезпечити резервне живлення критичної інфраструктури
Зеленський розповів, скільки грошей цьогоріч надійшло на закупівлю американської зброї
Зеленський розповів, скільки грошей цьогоріч надійшло на закупівлю американської зброї
ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову нардепкою
ЦВК зареєструвала Олесю Отраднову нардепкою

Новини

Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Сьогодні, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua