Власник «Хортиці» прокоментував звинувачення в уплаті податків до бюджету РФ

Черняк стверджує, що його компанія нічого не порушувала

Власник Global Spirits, одного з найбільших алкогольних холдингів України, Євгеній Черняк висловив сподівання, що підозра від Служби безпеки України є «помилкою, а не спробою тиску на бізнес з метою рейдерської атаки на лідера ринку». Про це він написав у Facebook.

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Власник холдингу розповів, що про підозру, висунуту СБУ, він дізнався з повідомлення в Telegram-каналі. До цього ніхто на нього особисто не виходив, нічого не вручав і жодних запитань у справі не ставив.

Черняк нагадав, що в Росії від 2014 року діють санкції проти Global Spirits, тож мати там якісь активи його компанія не могла.

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«Ліцензію відкликано 24 лютого, ніхто на втрати не дивився, працювати з убивцями українців ніхто не буде. Це база. Усі українські компанії перервали ліцензії за такою ж процедурою. Компанія виграла суд на Кіпрі і заборонила судовим рішенням європейського суду в будь-якому вигляді використовувати торгові марки, додатково юридично закріпивши відкликання ліцензії. У документах справи йдеться не про сплату податків у РФ, а про якісь підприємства в Середній Азії, Сакартвелло та Азербайджані. Я не був і не є зараз власником або посадовою особою підприємств, ніколи не орендував їх, ніхто з менеджменту компанії не є посадовою особою або вигодонабувачем компаній і заводів, зазначених у справі, і, відповідно, не міг нічого купувати або продавати. Звинувачувати їх у цьому повний абсурд», – заявив бізнесмен.

Він наголосив, що власники компаній «не робили і робити не могли те», у чому їх звинувачують, адже на те є юридичні та моральні причини.

«В одного брат загинув, захищаючи Україну. Наш корпоративний юрист пішов добровольцем із першого дня війни і після поранення та контузії пропав безвісти під Бахмутом. Директор компанії зараз на нулі, чинний командир підрозділу, підполковник ЗСУ. Усі, кого звинувачують у тому, чого вони не робили і зробити не могли, є активними донаторами, багато допомагали у волонтерці та в донатах», – підкреслив Черняк.

Він висловив нерозуміння, як зазначені у справі підприємства могли платити податки до РФ, якщо вони розташовані не в Росії, а в інших країнах. Тим паче, як нагадав бізнесмен, він перебуває в розшуку і в заочному арешті в Росії.

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«Мовчати не будемо. Ні я особисто, ні компанія, у якій я засновник, нічого не порушувала, але, як і в багатьох українських бізнесів, у нас виникла ситуація, яка, дуже сподіваюся, є помилкою, а не спробою тиску на бізнес з метою рейдерської атаки на лідера ринку. Ми проходили спроби віджимання бізнесу за Януковича, тоді тільки публічність і відкрита юридична позиція врятували нас від його смотрящих, які потім за нашою справою сіли до в'язниці надовго. І цей юридичний кейс зробимо публічним...», – підсумував Черняк.

Євген Черняк – український бізнесмен, генеральний директор холдингу Global Spirits. Global Spirits є власником низки підприємств із виробництва алкогольних напоїв: лікеро-горілчаний завод «Хортиця», Одеський коньячний завод, завод «Кримський винний дім». За інформацією російських ЗМІ, у 2011-2022 роках із холдингом були тісно афілійовані російські лікеро-горілчані заводи «Русский Север» і «Родник», але у 2022 році ці активи були виведені з-під бренду Global Spirits.

Нагадаємо, що СБУ зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ.

Як повідомлялося, у Росії завели справу проти міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits і оголосили в розшук його бенефіціара, українського бізнесмена та олігарха Євгена Черняка.