СБУ за добу викрила понад 100 шахрайських call-центрів

За даними слідства, зловмисники пропонували своїм жертвам «заробити на біржі», «інвестувати» кошти у криптовалюту або отримати сумнівний «прибуток»

Спецоперація стала частиною системної роботи СБУ з протидії російським спецслужбам

Кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Національної поліції провели багатоетапну спецоперацію по всій території України. У результаті комплексних заходів за одну добу припинено діяльність понад 100 call-центрів, які викрадали персональні дані й заощадження українців та іноземних громадян. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Як зазначають правоохоронці, спецоперація є частиною системної роботи СБУ з протидії російським спецслужбам, які намагаються розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні.

За даними слідства, зловмисники пропонували своїм жертвам «заробити на біржі», «інвестувати» кошти у криптовалюту або отримати сумнівний «прибуток» від ставок у гральному бізнесі. Також фігуранти вигадували приводи, на кшталт: «ваш близький скоїв ДТП і потрібні гроші, щоб розрахуватись» або «допомагаємо переїхати з районів ведення бойових дій».

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«Викриті call-центри діяли як онлайн-казино відомих брокерських компаній та букмекерських контор. У процесі виманювання коштів зловмисники збирали особисті дані про своїх клієнтів, у тому числі паспортні відомості, номери телефонів тощо. Надалі ця інформація могла потрапляти до російських спецслужб, які використовують її для дистанційного вербування нових агентів», – йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, зловмисники пропонували своїм жертвам «заробити на біржі», «інвестувати» кошти у криптовалюту або отримати сумнівний «прибуток» фото: СБУ

Зокрема, за даними слідства, під час обшуків у call-центрах та за місцями проживання їхніх організаторів виявлено понад 4 тис. одиниць комп’ютерної техніки, мобільних телефонів і стартових пакетів, а також інші докази злочинних дій.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Зазначимо, що протягом останніх місяців СБУ ліквідувала у різних регіонах України ще майже 30 кол-центрів, частина з яких координувалася російськими спецслужбами.

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На Вінниччині

Кіберфахівці СБУ ліквідували масштабний кол-центр, який діяв в одній із виправних установ області. Незаконну діяльність організував так званий «смотрящий» за колонією, причетний до російського криміналітету.

«На рахунку» зловмисників майже 70% усіх шахрайських схем, які коли-небудь застосувались до одного із провідних держбанків України.

Майже 30 в’язнів тюрми телефонували вкладникам фінустанов і під виглядом надання онлайн послуг викрадали у них кошти.

Наразі 10 із фігурантів повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, серед них:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу).

На Дніпропетровщині

Знешкоджено злочинну організацію, учасники якої збирали відомості про полонених воїнів ЗСУ, а потім виманювали гроші у їхніх родичів.

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За різні «суми» фігуранти обіцяли допомогти з поверненням додому українських захисників. У результаті комплексних заходів затримано сімох учасників угруповання. Їм повідомлено про підозру і взято під варту.

На Черкащині

Викрито організатора місцевого call-центру, який працював на підсанкційну компанію «Яндекс». До підпільної діяльності він залучив до 30 місцевих жителів.

Фігуранти віддалено надавали диспетчерські послуги таксопаркам «Яндекс-таксі» в одній із країн Центральної Азії.

Встановлено, що протягом 2023 року нелегальний бізнес дозволив перерахувати до бюджету РФ понад $1 млн.

За всіма викритими фактами тривають розслідування, щоб встановити всі обставини злочинів та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, наприкінці липня народний депутат Микола Тищенко заявив, що у Києві виявили call-центр, який працював на Росію та збирав інформацію про військових та ППО. На своїй сторінці у Facebook нардеп оприлюднив відео перевірки цього приміщення. За його словами, в офісі кол-центру знайшли печатки російських компаній та банків, зокрема «Газпрому», «Центробанку», «Газпром інвест» та «Московської біржі».

Майже через місяць, історія отримала продовження. У мережі інтернет та на окремих Telegram-каналах з’явився аудіозапис, на якому людина голосом, схожим на голос народного депутата Тищенка, говорить про створення схеми «заробітку» на кол-центрах, обіцяє вирішувати справи на всіх рівнях, домовлятися з правоохоронними органами та судами. Такі послуги він готовий надавати за щомісячні виплати у розмірі кількох мільйонів.