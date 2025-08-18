Головна Країна Суспільство
За тиждень ДТЕК повернув світло 122 тис. родин після ворожих обстрілів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
За тиждень ДТЕК повернув світло 122 тис. родин після ворожих обстрілів
На Донеччині з 11 по 17 серпня вдалося повернути світло для майже 103,3 тисяч родин
фото: dtek.com

Найбільших пошкоджень енергосистема зазнавала на Донеччині

Протягом тижня енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 122 тисяч родин, чиї оселі були знеструмлені внаслідок ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«З 11 по 17 серпня енергетикам ОСР ДТЕК «Мережі» вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 168 населених пунктів. Електрика знову доступна в оселях понад 122 тисяч родин Донецької та Дніпропетровської областей», – йдеться в ньому.

Зазначається, що на Донеччині з 11 по 17 серпня вдалося повернути світло для майже 103,3 тисяч родин. З них тільки за вихідні – 27 тисяч осель.

Минулого тижня так само тривали атаки на Дніпропетровщину. Тут за останні сім днів енергетикам вдалось відновили електрику у 18,7 тисячах осель місцевих мешканців, чиї домівки знеструмлювалися внаслідок ворожих обстрілів.

Нагадаємо, у першому півріччі 2025 року енергетики ДТЕК Ріната Ахметова полагодили 1 441 енергообʼєкт електромереж.

Теги: ДТЕК енергетика обстріл

