Генпрокурор анонсував скорочення кількості справ проти бізнесу

За словами Руслана Кравченка, кількість проваджень зменшилась із 22 396 у липні до 14 605 у серпні

Аудит кримінальних проваджень щодо бізнесу розпочався наприкінці червня

Генеральний прокурор Руслан Кравченко провів зустріч із представниками понад 40 бізнес-асоціацій, присвячену зменшенню тиску на підприємців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську раду бізнесу.

За даними Офісу Генпрокурора, із початку аудиту кримінальних проваджень щодо бізнесу, який стартував 26 червня, перевірено близько 23 тис. справ. За його словами, кількість проваджень зменшилась із 22 396 у липні до 14 605 у серпні. У межах аудиту призначено 2 141 експертизу для ретельного опрацювання матеріалів.

За словами Кравченка, готуються зміни до Кримінального процесуального кодексу, які передбачають погодження з прокурором реєстрації справ проти бізнесу та слідчих запитів. «Важливим є дати спокій підприємцям, аби всі правоохоронні органи не турбували законослухняний бізнес. Сумлінний бізнес повинен працювати, наповнювати державний бюджет податками», – додав він.

Нагадаємо, рішенням Ради національної безпеки і оборони запроваджено мораторій на перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність.

За словами президента, мораторій дає основу для повного впровадження необхідних рішень заради економічної безпеки та аналізу відповідної практики. «Усе те, що має підтримати зараз український бізнес і співпрацю партнерів з Україною, має бути швидко й обовʼязково реалізоване. Нам потрібні відчутні економічні результати вже за наступні шість місяців», – сказав він.

Як повідомлялося, Державна податкова служба перевірятиме фізичних осіб-підприємців за наявності підстав про ризиковану діяльність. Для ФОПів третьої та четвертої груп достатньо двох підстав, для першої та другої груп – від трьох.

До слова, генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив про викриття масштабних корупційних схем у Хмельницькій області. Правоохоронні органи оголосили 39 підозр у розтраті бюджетних коштів, зловживанні владою та службовим становищем, службовому підробленні та недбалості.