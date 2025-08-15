Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ДТЕК поділився досвідом адаптації підприємств для ветеранів, що повертаються з війни

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ДТЕК поділився досвідом адаптації підприємств для ветеранів, що повертаються з війни
В ДТЕК наголосили, що система підтримки ветеранів компанії включає в себе інститут помічника ветерана
фото: dtek.com

У ДТЕК розповіли, як компанія адаптує підприємства для людей з інвалідністю

Компанія ДТЕК розповіла про розширену програму підтримки ветеранів, мета якої адаптувати підприємства компанії для ветеранів, які повертаються з війни. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Зазначається, що 14 серпня відбувся форум «Моя безбар’єрність: невигадані історії», ініційований першою леді України Оленою Зеленською. «Ми поділилися досвідом, як адаптуємо виробничі підприємства для ветеранів, які повертаються з війни», – йдеться в ньому.

В ДТЕК наголосили, що система підтримки ветеранів компанії включає в себе інститут помічника ветерана. В ролі помічника виступає співробітник, який сам пройшов шлях повернення і тепер допомагає іншим.

Окрім того, в компанії є корпоративні та штатні психологи, які надають допомогу ветеранам та їх командам, а також розширений пакет медичного страхування «Ветеран+», який враховує потреби ветеранів після служби.

«Наш досвід доводить – будь-який бізнес може і повинен адаптуватися. Ми щиро вдячні нашим героям за захист і робимо все, щоб їхнє повернення в цивільне життя було гідним і комфортним», – підкреслили в ДТЕК.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

Читайте також:

Теги: ДТЕК ветеран бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп оптимістично налаштований щодо переговорів
Гарантії безпеки для України від США: Трамп зробив заяву на шляху до Аляски
Сьогодні, 16:22
Ветерани та ветеранки мають право на безкоштовні ліки
Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно отримати ліки: подробиці
11 серпня, 15:10
Turkcell продав свою компанію в Україні
Велика турецька телекомунікаційна компанія згорнула бізнес в Україні
6 серпня, 17:46
«Подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку» – одна з ключових пропозицій бізнесу
Бізнес очікує вирішення проблеми боргів в енергетичному секторі – Європейська Бізнес Асоціація
28 липня, 18:34
Оновлений склад Ради національної безпеки і оборони провів перше засідання
РНБО запровадила мораторій на перевірки бізнесу
21 липня, 20:30
У 2024 році збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень перевищили 18 млрд грн
ЄБА закликала Кулебу включити видатки на пасажирські перевезення «Укрзалізниці» до бюджету на 2026 рік: проблема критична
18 липня, 16:30
Найбільші компанії з виробництва чаю та кави в Україні заробили 7,9 млрд грн
Ринок чаю та кави в Україні зростає: серед лідерів – компанія з підозрою у зв’язках із РФ
18 липня, 13:58
Найбільше проблема безпеки хвилює великі підприємства і прифронтові регіони
Український бізнес назвав ключову проблему станом на середину 2025: результати опитування
16 липня, 15:04
З десяти найпродуктивніших бухгалтерів шестеро є жінками
Бухгалтерки в дії. Скільки фінансових звітів за минулий рік подали жінки
16 липня, 13:53

Економіка

Голова Нацбанку отримав нового першого заступника
Голова Нацбанку отримав нового першого заступника
ДТЕК поділився досвідом адаптації підприємств для ветеранів, що повертаються з війни
ДТЕК поділився досвідом адаптації підприємств для ветеранів, що повертаються з війни
Аграрії в Україні зібрали майже 25 млн тонн зернових
Аграрії в Україні зібрали майже 25 млн тонн зернових
Уряд Норвегії надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу
Уряд Норвегії надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу
За 15 днів серпня середня ціна електроенергії впала на 6% порівняно з минулим роком
За 15 днів серпня середня ціна електроенергії впала на 6% порівняно з минулим роком
Скільки коштує долар та євро: курс валют на 15 серпня
Скільки коштує долар та євро: курс валют на 15 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
27K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
9931
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями
6509
Лавров прибув на Аляску у светрі «СССР»
4105
Ексглава МВС Аваков вперше за тривалий час подав голос

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua