ДТЕК поділився досвідом адаптації підприємств для ветеранів, що повертаються з війни

У ДТЕК розповіли, як компанія адаптує підприємства для людей з інвалідністю

Компанія ДТЕК розповіла про розширену програму підтримки ветеранів, мета якої адаптувати підприємства компанії для ветеранів, які повертаються з війни. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що 14 серпня відбувся форум «Моя безбар’єрність: невигадані історії», ініційований першою леді України Оленою Зеленською. «Ми поділилися досвідом, як адаптуємо виробничі підприємства для ветеранів, які повертаються з війни», – йдеться в ньому.

В ДТЕК наголосили, що система підтримки ветеранів компанії включає в себе інститут помічника ветерана. В ролі помічника виступає співробітник, який сам пройшов шлях повернення і тепер допомагає іншим.

Окрім того, в компанії є корпоративні та штатні психологи, які надають допомогу ветеранам та їх командам, а також розширений пакет медичного страхування «Ветеран+», який враховує потреби ветеранів після служби.

«Наш досвід доводить – будь-який бізнес може і повинен адаптуватися. Ми щиро вдячні нашим героям за захист і робимо все, щоб їхнє повернення в цивільне життя було гідним і комфортним», – підкреслили в ДТЕК.

