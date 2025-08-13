Яким було літо для українських бізнесменів? Опитування зафіксувало тривожні тренди

На ринку праці бізнес зайняв вичікувальну позицію і не планує кадрової експансії

У липні індекс відновлення ділової активності (ІВДА) знизився другий місяць поспіль – з 0,09 до 0,05. Показник, близький до нуля, означає, що бізнес працює на рівні минулого року: ситуація не погіршується, але й помітного покращення немає. Про це свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД), передає «Главком».

У липні 63% підприємств працювали на повну або майже повну потужність. У минулому році частка таких компаній серед опитаних була 45%.

Водночас рівень невизначеності серед бізнесу дещо знизився. У перспективі шести місяців частка тих, хто не зміг спрогнозувати загальноекономічне середовище, скоротилася з 24,5% до 23,2%. Невизначеність щодо фінансово-економічного стану на підприємстві також зменшилася – з 20,7% до 17,6%.

Аналогічний тренд на скорочення невизначеності спостерігається і в довгостроковій перспективі. Частка підприємців, які не очікують суттєвих змін у виробництві упродовж двох років, незначно скоротилася – з 85,6% у червні до у липні 82,8%. Зниження відбулося шляхом зростання частки тих, хто планує розширення виробництва, тож це позитивний сигнал.

Результати опитування свідчать, що продовжилося скорочення середньої тривалості портфеля нових замовлень – у липні вже до 4,5 місяця. У липні 2024 року цей показник становив чотири місяці, але вже у вересні 2024 сягнув майже вісім місяців.

Однак динаміка цін покращилася – бізнес спостерігає уповільнення інфляції. Частка підприємств, що помітили зростання цін на сировину та матеріали, зменшилася з 28,8% до 26,4% у липні. А тих, хто очікує зростання цін, скоротилася з 42,8% до 38,9%. І навіть з’явилися ті, хто очікує зниження цін упродовж трьох місяців.

На ринку праці бізнес зайняв вичікувальну позицію і не планує кадрової експансії. Індекс труднощів знайти кваліфікованих працівників зменшився з 0,50 до 0,45, тоді як аналогічний індекс для некваліфікованих працівників підвищився з 0,31 до 0,35.

