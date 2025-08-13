Головна Гроші Бізнес
Яким було літо для українських бізнесменів? Опитування зафіксувало тривожні тренди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Яким було літо для українських бізнесменів? Опитування зафіксувало тривожні тренди
Рівень невизначеності серед бізнесу дещо знизився
На ринку праці бізнес зайняв вичікувальну позицію і не планує кадрової експансії

У липні індекс відновлення ділової активності (ІВДА) знизився другий місяць поспіль – з 0,09 до 0,05. Показник, близький до нуля, означає, що бізнес працює на рівні минулого року: ситуація не погіршується, але й помітного покращення немає. Про це свідчать результати опитування Інституту економічних досліджень (ІЕД), передає «Главком».

У липні 63% підприємств працювали на повну або майже повну потужність. У минулому році частка таких компаній серед опитаних була 45%. 

Водночас рівень невизначеності серед бізнесу дещо знизився. У перспективі шести місяців частка тих, хто не зміг спрогнозувати загальноекономічне середовище, скоротилася з 24,5% до 23,2%. Невизначеність щодо фінансово-економічного стану на підприємстві також зменшилася – з 20,7% до 17,6%.

Аналогічний тренд на скорочення невизначеності спостерігається і в довгостроковій перспективі. Частка підприємців, які не очікують суттєвих змін у виробництві упродовж двох років, незначно скоротилася – з 85,6% у червні до у липні 82,8%. Зниження відбулося шляхом зростання частки тих, хто планує розширення виробництва, тож це позитивний сигнал.

Результати опитування свідчать, що продовжилося скорочення середньої тривалості портфеля нових замовлень – у липні вже до 4,5 місяця. У липні 2024 року цей показник становив чотири місяці, але вже у вересні 2024 сягнув майже вісім місяців. 

Однак динаміка цін покращилася – бізнес спостерігає уповільнення інфляції. Частка підприємств, що помітили зростання цін на сировину та матеріали, зменшилася з 28,8% до 26,4% у липні. А тих, хто очікує зростання цін, скоротилася з 42,8% до 38,9%. І навіть з’явилися ті, хто очікує зниження цін упродовж трьох місяців.

На ринку праці бізнес зайняв вичікувальну позицію і не планує кадрової експансії. Індекс труднощів знайти кваліфікованих працівників зменшився з 0,50 до 0,45, тоді як аналогічний індекс для некваліфікованих працівників підвищився з 0,31 до 0,35.

Нагадаємо, в Україні зростає кількість фізичних осіб, які оголошують себе банкрутами. За перші шість місяців 2025 року неплатоспроможними себе визнали 577 громадян, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

