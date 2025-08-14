Головна Гроші Особисті фінанси
Кабмін звільнив деякі категорії від сплати за низку держпослуг: подробиці

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
В уряді розповіли, хто може не платити за деякі реєстраційні послуги
фото: glavcom.ua

Отримання послуг в електронній формі через портал «Дія» залишається платним

Кабінет міністрів України звільнив громадян та бізнес з прифронтових територій від сплати за низку державних послуг. Це стосується реєстрації нерухомості, видачі свідоцтв та змін до даних про бізнес, повідомляє «Главком» з посиланням на уряд.

Зокрема, внутрішньо переміщені особи, громадяни, зареєстровані або задекларовані на тимчасово окупованих територіях чи територіях, де ведуться активні бойові дії, а також юридичні особи та ФОП з таких територій або ті, що змінили своє місцезнаходження під час воєнного стану, звільняються від сплати:

  • адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
  • плати за надання інформації з Державного реєстру прав у паперовій формі;
  • адміністративного збору за внесення змін до відомостей про юрособу або ФОП у Єдиному держреєстрі;
  • плати за відомості з ЄДР у паперовій формі (якщо вони стосуються запитувача);
  • держмита за реєстрацію чи розірвання шлюбу, зміну імені, повторну видачу свідоцтв та витягів з ДРАЦС;
  • плати за проставлення апостиля на документах, виданих органами юстиції, судами, архівами та нотаріусами.

У Кабміні додали, що отримання зазначених послуг в електронній формі через портал «Дія» залишається платним.

«Ухвалені рішення покликані зменшити матеріальне навантаження на громадян та бізнес, які постраждали від російської агресії, та забезпечити їм безперешкодний доступ до найнеобхідніших послуг у сфері реєстрації нерухомості, бізнесу та актів цивільного стану», – зазначили там. 

Нагадаємо, нещодавно Кабмін погодив законопроєкт про захист постраждалих учасників Революції гідності та родин Героїв Небесної сотні. Документ пропонує даній категорії населення медичну допомогу, освіту і роботу, соціальний захист і фінансову підтримку. 

Теги: Кабмін бізнес майно населення законопроєкт

