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ДТЕК посилив внутрішню антикорупційну систему

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ДТЕК посилив внутрішню антикорупційну систему

ДТЕК розробила матрицю та модель оцінки корупційних ризиків, EY перевірила хз на відповідність міжнародним стандартам

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова працює над покращенням власної антикорупційної системи. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що в грудні 2024 року ДТЕК успішно завершив проєкт оцінки ризиків корупції у співпраці з EY Poland в рамках своїх постійних зусиль щодо зміцнення етики та комплаєнсу в компанії.

В ДТЕК наголосили, що оцінювання охоплювало штаб-квартиру ДТЕК у Нідерландах та окремі організації в Україні та Великій Британії. Воно включало ретельний огляд бізнес-процесів з метою виявлення сфер, вразливих до корупції, та розробки відповідних заходів щодо зменшення ризиків.

«В рамках цієї роботи Служба комплаєнсу ДТЕК розробила матрицю та модель оцінки корупційних ризиків, які EY перевірила на відповідність міжнародним антикорупційним стандартам та передовим практикам. Результатом проєкту також стало розробка дорожньої карти впровадження заходів щодо зменшення ризиків корупції в усіх операціях ДТЕК та серед її бізнес-партнерів», - повідомили в компанії.

В ДТЕК підкреслили, що ця робота відповідає ключовим міжнародним нормативним актам.

Теги: енергетика ДТЕК

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