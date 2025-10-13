Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Іноземці все рідше відкривають бізнес в Україні: невтішна статистика

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Іноземці все рідше відкривають бізнес в Україні: невтішна статистика
фото з відкритих джерел

Кожен третій іноземець розпочинає свою справу у Києві

Іноземці цього року зареєстрували в Україні 1 648 ФОПів – це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка нерезидентів серед нових підприємців становить лише 0,7%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

За той самий час 1 158 іноземних ФОПів припинили діяльність, тож чистий приріст склав 490 підприємців-нерезидентів. Водночас із понад 213 тисяч закритих ФОПів частка іноземців – лише 0,5%.

Іноземці все рідше відкривають бізнес в Україні: невтішна статистика фото 1

Серед іноземних підприємців переважають чоловіки – 69% проти 31% жінок.

Проте нерезиденти виявляються доволі стійкими: медіанна тривалість роботи їхніх ФОПів становить 3,1 року. Рекорд належить громадянці Росії, чий бізнес проіснував 30 років і закрився на початку цього року. Для порівняння, медіанний «вік» ФОПів українців – близько 2,5 року.

Найбільше серед нових підприємців походять з Азербайджану – 229 ФОПів (14%), наслідують громадяни РФ – 222 (14%), Узбекистану – 160 (10%), Молдови – 125 (8%) та Вірменії – 95 (6%).

Натомість частіше за інших бізнес припиняють громадяни Росії – 241 ФОП (21%), Азербайджану – 157 (14%), Молдови – 102 (9%), Узбекистану – 91 (8%) та Білорусі – 69 (6%). Переважна більшість іноземців обирає бізнес у сфері торгівлі – майже кожен третій бізнес. До слова, ця сфера має попит й серед ФОПів українців. Наслідують громадське харчування (14%), оптова торгівля (9%), комп’ютерне програмування (6%) та надання інформаційних послуг (4%).

Іноземці все рідше відкривають бізнес в Україні: невтішна статистика фото 2

Закриттів багато у тих самих сферах: роздрібна торгівля (37%), комп’ютерне програмування (10%) та громадське харчування (9%).

Кожен третій іноземець розпочинає свою справу у Києві: 544 ФОПи цьогоріч. Далі йдуть Одещина із 300 ФОПами (18%), Київщина – 138 (8%), Харківщина – 104 (6%) та Львівщина – 83 (5%). Найменше іноземних підприємців зареєстровано у Волинській, Чернігівській, Сумській, Донецькій і Херсонській областях – від двох до 17 ФОПів.

Переважно, закриваються бізнеси іноземців у тих самих регіонах: в Києві – 297 (26%), далі – в Одеській (17%), Харківській (9%), Київській (8%) та Дніпропетровській (5%) областях.

До слова, за дев'ять місяців 2025 року в Україні спостерігається висока активність приватного підприємництва. За даними Єдиного державного реєстру, було зареєстровано понад 225 тис. нових ФОПів (225 046), що майже відповідає показникам минулого року. Водночас зросла і кількість припинення діяльності. 

Читайте також:

Теги: бізнес ФОП

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Попри санкції РНБО сотні компаній в Україні отримали мільярдну виручку
Попри санкції РНБО сотні компаній в Україні отримали мільярдну виручку
16 вересня, 11:53
Трамп: TikTok більше не буде використовуватися як пропагандистська зброя проти американців
Трамп підписав указ, який дозволяє продаж ТікТок консорціуму американських інвесторів
26 вересня, 00:58
Пільгові умови отримають підприємства, які купують українське обладнання
В Україні видано перший грант на відновлення підприємства, знищеного російською атакою
30 вересня, 12:37
У «Дарниці» 14 виробничих ліній для різних типів препаратів. Наразі її склад заповнений на 95%
У «Дарниці» великі проблеми: відомий виробник ліків скорочує виробництво і людей
17 вересня, 15:27
«Укрзалізниця» пропонує підвищити вантажні тарифи на 37%
Пасажирські перевезення «Укрзалізниці» мають фінансуватися з держбюджету – гендиректор Федерації роботодавців транспорту
22 вересня, 15:05
Експерт звернув увагу, що вітрова генерація майже повністю перейшла на вільний ринок, відмовившись від «Гарантованого покупця» і «зеленого тарифу»
Вересневе падіння цін на ринку електроенергії. Експерт пояснив причини
22 вересня, 16:34
Чому на початку вересня впали ціни на електроенергію? Експерт вказав на причини
Чому на початку вересня впали ціни на електроенергію? Експерт вказав на причини
1 жовтня, 18:02
Залучення до реальної практики змінює уявлення молоді про професію бухгалтера
Зумери відроджують «нудну» для міленіалів професію
29 вересня, 10:56
Асоціація видобувників вимагає економічного обґрунтування підвищенню вантажних тарифів Укрзалізниці
Асоціація видобувників вимагає економічного обґрунтування підвищенню вантажних тарифів Укрзалізниці
2 жовтня, 14:37

Бізнес

Іноземці все рідше відкривають бізнес в Україні: невтішна статистика
Іноземці все рідше відкривають бізнес в Україні: невтішна статистика
Уряд повторно виставив на приватизацію «Сумихімпром»
Уряд повторно виставив на приватизацію «Сумихімпром»
«Укрзалізниця» повідомила, як блекаути вплинули на рух потягів
«Укрзалізниця» повідомила, як блекаути вплинули на рух потягів
Судові «паузи» дозволяють роками не платити за електроенергію – експерт
Судові «паузи» дозволяють роками не платити за електроенергію – експерт
Житло в Україні дорожчатиме: що про це кажуть експерти
Житло в Україні дорожчатиме: що про це кажуть експерти
Кабмін визначив компанію, яка проводитиме аудит «Енергоатому»
Кабмін визначив компанію, яка проводитиме аудит «Енергоатому»

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua