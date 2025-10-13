Іноземці все рідше відкривають бізнес в Україні: невтішна статистика

Кожен третій іноземець розпочинає свою справу у Києві

Іноземці цього року зареєстрували в Україні 1 648 ФОПів – це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка нерезидентів серед нових підприємців становить лише 0,7%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

За той самий час 1 158 іноземних ФОПів припинили діяльність, тож чистий приріст склав 490 підприємців-нерезидентів. Водночас із понад 213 тисяч закритих ФОПів частка іноземців – лише 0,5%.

Серед іноземних підприємців переважають чоловіки – 69% проти 31% жінок.

Проте нерезиденти виявляються доволі стійкими: медіанна тривалість роботи їхніх ФОПів становить 3,1 року. Рекорд належить громадянці Росії, чий бізнес проіснував 30 років і закрився на початку цього року. Для порівняння, медіанний «вік» ФОПів українців – близько 2,5 року.

Найбільше серед нових підприємців походять з Азербайджану – 229 ФОПів (14%), наслідують громадяни РФ – 222 (14%), Узбекистану – 160 (10%), Молдови – 125 (8%) та Вірменії – 95 (6%).

Натомість частіше за інших бізнес припиняють громадяни Росії – 241 ФОП (21%), Азербайджану – 157 (14%), Молдови – 102 (9%), Узбекистану – 91 (8%) та Білорусі – 69 (6%). Переважна більшість іноземців обирає бізнес у сфері торгівлі – майже кожен третій бізнес. До слова, ця сфера має попит й серед ФОПів українців. Наслідують громадське харчування (14%), оптова торгівля (9%), комп’ютерне програмування (6%) та надання інформаційних послуг (4%).

Закриттів багато у тих самих сферах: роздрібна торгівля (37%), комп’ютерне програмування (10%) та громадське харчування (9%).

Кожен третій іноземець розпочинає свою справу у Києві: 544 ФОПи цьогоріч. Далі йдуть Одещина із 300 ФОПами (18%), Київщина – 138 (8%), Харківщина – 104 (6%) та Львівщина – 83 (5%). Найменше іноземних підприємців зареєстровано у Волинській, Чернігівській, Сумській, Донецькій і Херсонській областях – від двох до 17 ФОПів.

Переважно, закриваються бізнеси іноземців у тих самих регіонах: в Києві – 297 (26%), далі – в Одеській (17%), Харківській (9%), Київській (8%) та Дніпропетровській (5%) областях.

До слова, за дев'ять місяців 2025 року в Україні спостерігається висока активність приватного підприємництва. За даними Єдиного державного реєстру, було зареєстровано понад 225 тис. нових ФОПів (225 046), що майже відповідає показникам минулого року. Водночас зросла і кількість припинення діяльності.