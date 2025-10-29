Кабмін анонсував збільшення грантів для бізнесу

Молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу

Уряд анонсував розширення грантової програми «Власна справа». Зміни передбачають збільшення сум грантів, запровадження нових можливостей для молоді, а також розширення підтримки для родин ветеранів та загиблих захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

Як зазначила глава уряду, з 2026 року підвищуються розміри грантів:

до 100 тис. грн – без зобов'язання створювати робочі місця;

до 200 тис. грн – за створення одного робочого місця;

до 350 тис. грн – за створення двох робочих місць.

Також запроваджуються нові умови для окремих категорій:

Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант.

Розширено підтримку для ветеранів та їхніх родин: тепер гранти можуть отримувати також батьки та дорослі діти.

Сім’ї загиблих захисників зможуть отримати до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.

За словами Свириденко, за час програми «Власна справа» понад 32 тис. українців відкрили бізнес, що дозволило створити 46 тис. робочих місць та залучити понад 5 млрд грн в економіку. Подати заявку та дізнатись деталі програми можна через портал «Дія» або центрах зайнятості.

До слова, уряд затвердив нову редакцію порядку реалізації програми «Гранти для переробних підприємств» у межах якої запроваджено новий напрям на відновлення виробничих потужностей.