На Закарпатті річні податки двох «Макдональдзів» дорівнюють бюджету всієї лісової галузі регіону

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На закарпатті МакДональдзи у 2025 році сплатять 16 млн грн податків
Бізнес закладів швидкого харчування може вирішити проблему вирубки лісу в Закарпатській області

На Закарпатті два популярних заклади швидкого харчування МакДональдз сплачують стільки ж податків, як і лісова галузь області. Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита, передає «Главком».

Віктор Микита стверджує, що за 2024 рік бюджет отриманий від вирубки лісу в Закарпатській області становив 17 млн грн, водночас «МакДональдзи» у 2025 році сплатять 16 млн грн податків.

Також Колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації поділився тим, як саме працює лісова галузь в областях. За його словами, торік на Закарпатті було вирубано 700 тисяч кубів лісу, це близько 400 тис. дерев. «Ми подивилися, скільки дерев переробили на пилорамах. Є близько 200 пилорам в Закарпатті. Там дерева порізали й експортували. Експорт – це непогано, бо ми отримали валюту. Це один плюс. Мінус – місцеві бюджети отримали від цього виду діяльності 17 млн грн протягом 2024-го року», – зазначив Віктор Микита.

Враховуючи суму податків, які приносить області лише два заклади «МакДональдзу», Віктор Микита припускає, що ще два додаткових ресторани можуть дати можливість повністю «закрити рубку лісів». Адже сума податків закладів харчування зможе покрити бюджет від масштабної вирубки лісу Закарпатської області.

Раніше «Главком» розповідав про те, що у Києві було викрито схему незаконного експорту цінних порід дерев на майже 2 мільйони гривень.За даними слідства, група підприємців протягом 2021–2025 років закуповувала деревину невідомого походження за готівку. Далі, щоб легалізувати оборудки, купували накладні та довідки про походження лісопродукції у різних суб’єктів господарювання без фактичного проведення товарних операцій.

Також повідомлялося, що на території столичного зоопарку «МакДональдз» відкрив 50-й заклад мережі у Києві. Новий ресторан площею понад 550 кв. м розташований поруч із головним входом до Київського зоопарку.

Теги: вирубування лісу податки Закарпаття ліс

