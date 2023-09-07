Чи законна конфіскація євроблях? Конституційний суд ухвалив рішення

КСУ визнав законність штрафу чи конфіскації автомобілів, які були завезені без сплати мита

Власникам автомобілів на іноземній реєстрації загрожую декілька видів стягнень

Багато українців віддають перевагу авто на іноземній реєстрації через доступні ціни, проте їх можуть цілком законно конфіскувати. Відповідне рішення було опубліковано Конституційним судом України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, КСУ визнав законність штрафу чи конфіскації автомобілів, які були завезені на територію нашої країни без сплати мита.

Суд визнав конституційною санкцію ч. 6 ст. 481 Митного кодексу, яка передбачає: «Перевищення терміну тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування на митну територію України більш ніж на 30 діб тягне за собою накладення штрафу у розмірі 10 тис. неоподатковуваних мінімумів або конфіскацію таких ТЗ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, КСУ вважає, що наявність кількох видів стягнень – штрафу чи конфіскації автомобіля є достатньою альтернативою покаранню, що дозволяє підходити до кожного порушника індивідуально.

Водночас санкція ч. 6 ст. 481 Митного кодексу дозволяє законно втручатися у право власності громадянина.

Нагадаємо, наразі Україна має обмежені фінансові ресурси, тому питання повної компенсації за все знищене майно українців внаслідок повномасштабного вторгнення РФ поки не розглядається. У Раді зареєстровано законопроєкт щодо компенсацій постраждалим від втрати автівок внаслідок російських ударів, проте Гетманцев вважає, що Україна може приймати такі рішення тільки тоді, якщо має на них гроші.

Також ми писали, що під час війни потік транспорту на кордоні України суттєво зменшився, але багато автомобілів все ж щодня виїжджають за межі нашої країни. Щоб безпроблемно пройти огляд, знадобиться наявність певних документів, про що розповів Головний сервісний центр МВС.