Головна Країна Політика
search button user button menu button

Німеччина передала Україні новий військовий пакет

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Німеччина передала Україні новий військовий пакет
Україна отримає броньовану техніку, снаряди, набої та додатковий військовий транспорт
фото з відкритих джерел

Цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги, який включає танки для розмінування Wisent 1 та 20 бойових машин піхоти Marder. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

У рамках нового пакету допомоги Німеччини передала Україні не лише броньовану техніку, але й снаряди, набої та додатковий військовий транспорт.

Німеччина передала:

  • 20 БМП Marder 1A3 з боєприпасами (раніше було надано 40);
  • дві броньовані інженерні машини для розмінування Wisent 1 (раніше надали 6);
  • сідельний тягач 8x8 HX81 (раніше 50) та 4 напівпричепи (раніше 41);
  • 5 вантажопідіймальних машин 8x8 (раніше 35);
  • 9 автомобілів (вантажні/мікроавтобуси/всюдиходи) (раніше 288);
  • 3 карети швидкої допомоги Mercedes-Benz Unimog (раніше 44);
  • ще 3000 снарядів калібру 155 мм (раніше 15 510);
  • матеріал для знешкодження боєприпасів;
  • 1 система спостереження супутникового зв'язку;
  • 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (раніше 60);
  • 2 мобільні антенно-щоглові системи (раніше 47);
  • 10 систем виявлення дронів (раніше 103);
  • 1,5 млн набоїв до вогнепальної зброї (раніше 44,2 млн).

Уряд Німеччини зазначив, що цього року Україна отримала від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро.

Додамо, що Wisent 1 – це броньовані інженерні танки для розмінування. Він базується на модифікованому корпусі бойового танка Leopard 1 зі знятою баштою. Головне завдання Wisent (у перекладі «зубр» – «Главком») робити проходи у мінних полях, щоб потім там могли просунутися піхотинці.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала партнерів допомогти з протиповітряною обороною для захисту критичної інфраструктури України взимку.  

Теги: машини розмінування Україна транспорт Mercedes танки Німеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі було завдано удару по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі
Атака на Севастополь: розвідка підтвердила пошкодження двох кораблів РФ (фото)
Сьогодні, 10:28
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонував «посадити» Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів
Президент Бразилії знову запропонував Путіну та Зеленському примиритися
10 вересня, 00:21
Торік Росія взимку активно атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури України
Комбіновані удари: розвідка повідомила, чого чекати від росіян восени
9 вересня, 17:56
У процесі вступу до Євросоюзу майже все залежить від України
«Авжеж, 100%». Посол ЄС переконаний, що Україна стане членом Євросоюзу
7 вересня, 14:04
П’ять країн ЄС хочуть продовжити заборону на імпорт зерна з України до кінця 2023 року
ЄС пропонує Україні субсидію на транзит зерна
2 вересня, 09:05
Пам’ятаймо, що за можливість розпочати навчання в рідних українських школах, так само, як і молитися в рідних українських храмах, ми вдячні Богові та нашим мужнім воїнам-захисникам
Початок осені, навчання та церковного новоліття. Чому це важливо
1 вересня, 13:25
Україна третій день поспіль просить про аварійну допомогу
Україна третій день поспіль просить про аварійну допомогу
24 серпня, 16:07
Звернення Святійшого Патріарха Філарета з нагоди 32-ої річниці Дня Незалежності України
День Незалежності. Маємо боронити цей великий Божий дар
24 серпня, 15:03
Українські генерали провели зустріч із американськими та британськими партнерами у розширеному форматі
Українські генерали обговорили контрнаступ з колегами з США та Британії
16 серпня, 22:15

Політика

Зеленський зібрав Військовий кабінет і анонсував сюрпризи для ворога
Зеленський зібрав Військовий кабінет і анонсував сюрпризи для ворога
Німеччина передала Україні новий військовий пакет
Німеччина передала Україні новий військовий пакет
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, йде у відставку
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, йде у відставку
Зеленський ветував закон про е-декларування, Комітет ПАРЄ визнав Росію диктатурою. Головне за 12 вересня
Зеленський ветував закон про е-декларування, Комітет ПАРЄ визнав Росію диктатурою. Головне за 12 вересня
Зеленський підписав указ про перевірку рішень військово-лікарських комісій
Зеленський підписав указ про перевірку рішень військово-лікарських комісій
Данілов відреагував на скандальне соцопитування про корупцію та Зеленського
Данілов відреагував на скандальне соцопитування про корупцію та Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні
12K
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
11K
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
9103
Путін і Кім Чен Ин змінили місце зустрічі
8825
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8283
Атака на Одесу та «бавовна» в окупованому Севастополі: головне за ніч

Новини

У Києві пройде панахида за загиблими журналістами
Сьогодні, 13:29
Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Сьогодні, 11:09
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Сьогодні, 07:20
Ночі стають прохолоднішими: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 04:57
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два тягачі
Вчора, 19:07

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту