Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла

З переліку буде виключено обʼєкти, які не мають критичного значення для функціонування регіонів

Відключення не торкнуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств ОПК

Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації зі світлом. Зокрема, обласні військові адміністрації отримали вказівку переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури. Це потрібно зробити протягом двох днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Зазначається, що відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним. Водночас з переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення.

«Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів. Контроль за виконанням цих рішень покладено на Міністерство енергетики та Державну інспекцію енергетичного нагляду України», – каже Свириденко.

Крім того, Кабінет міністрів доручив ОВА, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії. Премʼєрка каже, що заходи з економії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб.

«Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці. В​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією. Пересування людей та безпека дорожнього руху має бути дотримана», – додала вона.

Нагадаємо, завтра, 10 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як відомо, уночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.