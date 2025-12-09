Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла
З переліку буде виключено обʼєкти, які не мають критичного значення для функціонування регіонів
фото: Юлія Свириденко

Відключення не торкнуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств ОПК

Уряд ухвалив низку рішень для покращення ситуації зі світлом. Зокрема, обласні військові адміністрації отримали вказівку переглянути фактичні списки обʼєктів критичної інфраструктури. Це потрібно зробити протягом двох днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Зазначається, що відключення не стосуватимуться лікарень, шкіл, обʼєктів життєзабезпечення та підприємств оборонно-промислового комплексу. Електропостачання цих обʼєктів залишається безперебійним. Водночас з переліків мають бути виключені споживачі, які не мають критичного значення для функціонування регіонів в сьогоднішніх умовах енергозабезпечення.

«Рішення ухвалюємо для підтримки людей. Вивільнені обсяги електричної енергії спрямовуємо для побутових споживачів. Контроль за виконанням цих рішень покладено на Міністерство енергетики та Державну інспекцію енергетичного нагляду України», – каже Свириденко.

Крім того, Кабінет міністрів доручив ОВА, органам місцевого самоврядування і відповідним комунальним підприємствам скоротити споживання електроенергії. Премʼєрка каже, що заходи з економії не застосовуються до електричної енергії, яка виробляється на власних енергогенеруючих установках споживачів для власних потреб.

«Додаткове освітлення будівель і вулиць, парків, декоративні гірлянди, вулична реклама у центрах міст не є пріоритетними у час складної ситуації в енергетиці. В​улиці та автомобільні дороги з підвищеною аварійністю повинні залишатися освітленими навіть в умовах економії електричної енергії. Їхній перелік мають визначити МВС спільно з Національною поліцією. Пересування людей та безпека дорожнього руху має бути дотримана», – додала вона.

Нагадаємо, завтра, 10 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії.

Як відомо, уночі ворог масовано атакував енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах. Як наслідок – на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Читайте також:

Теги: Кабмін електроенергія Юлія Свириденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами глави уряду, конкурс буде відновлено після додаткової перевірки доброчесності його учасників
Конкурс на посаду глави «Оператора газотранспортної системи» зупинено: причина
13 листопада, 20:50
Експерт зауважив, що так звані price caps залишаються постійним предметом суперечок між виробниками та великими споживачами ще з 2019 року
Чинні прайс-кепи руйнують довіру інвесторів до ринку – експерт ICC Ukraine
14 листопада, 18:34
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У Києві скасовано графіки відключення світла
26 листопада, 21:12
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 27 листопада 2025 року: графіки
26 листопада, 18:44
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 7 грудня 2025 року
6 грудня, 21:17
ІТ-технологія з Китаю може вирішити проблему нестабільного водопостачання
Китайські вчені навчилися отримувати воду з повітря
2 грудня, 21:08
Київ та Київська область перебувають у зоні високого ризику стрибків напруги
Стрибки напруги можуть тривати кілька років: експерт дав пораду для збереження техніки
24 листопада, 10:35
Для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання
Прискорений механізм бронювання працівників: Кабмін ухвалив зміни
Вчора, 12:26
Свириденко заслухала доповіді про стан ремонту пошкоджених обʼєктів
Відключення світла стануть коротшими? Уряд готує низку рішень
Сьогодні, 11:51

Події в Україні

Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла
Уряд доручив скоротити перелік обʼєктів критичної інфраструктури та споживання світла
Як будуть вимикати світло 10 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 10 грудня 2025 року? Дані «Укренерго»
14 модульних будинків площею по 100 квадратних метрів: на Миколаївщині ВПО отримають житло
14 модульних будинків площею по 100 квадратних метрів: на Миколаївщині ВПО отримають житло
У більшості областей 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У більшості областей 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
Після обстрілу в Овідіополі в атмосферу потрапило 20 тонн шкідливих речовин – Держекоінспекція
Після обстрілу в Овідіополі в атмосферу потрапило 20 тонн шкідливих речовин – Держекоінспекція
Україну засипало першим снігом: в яких областях
Україну засипало першим снігом: в яких областях

Новини

День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Сьогодні, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Сьогодні, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Вчора, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua